Nagpur News : सावनेरमध्ये दहा हजार कोटींच्या खत प्रकल्पासाठी अधिकाऱ्यांकडून जागेची सखोल पाहणी!

सावनेर : येथे दहा हजार कोटींच्या भव्य खत प्रकल्पाची उभारणी करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत मंगळवारी आमदार डॉ. आशिष देशमुख आणि गॅस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तसेच एमआयडीसीच्या अधिकारी मंडळाने जागेची पाहणी केली. खुर्सापार, जटामखोरा, जलालखेडा आणि सावळी मोहतकर या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देत प्रकल्प आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला..हा प्रकल्प सावनेरमध्ये आणण्यासाठी आमदार डॉ.आशिष देशमुख यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारशी नियमित संवाद साधत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अनेक बैठक घेतल्या. त्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारने हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला आहे. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता १.२७ एमएमटीपीए एवढी असून भविष्यात ती वाढवण्याचीही योजना आहे. या प्रकल्पात युरिया तसेच शेतीसाठी लागणारी इतर उत्पादने निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाताची उपलब्धता वाढेल, दर स्थिर राहतील आणि आर्थिक लुबाडणुकीपासून संरक्षण मिळेल..मुंबईत भुयारी रस्ते मार्गाचे जाळे!.खत प्रकल्पामुळे सावनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे, गुंतवणूक आणि व्यापारवृद्धी होणार आहे. असा फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स उभारला गेल्यास त्याभोवती पूरक उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि वाहतूक व्यवस्थेत नवे रोजगार निर्माण होतील. प्रकल्पामुळे संपूर्ण विदर्भात कृषिउद्योग क्षेत्राचा प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होण्याची क्षमता प्राप्त करेल. या प्रकल्पामुळे हजारो तरुणांसाठी रोजगाराची नवी दारे खुली होत असून सावनेर तालुक्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प मोठा आधार ठरणार आहे..राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका१७ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या प्राथमिक बैठकीनंतर आणि ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत 'जीएआयएल'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाला'जीएआयएल'कडून प्रकल्पाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. पाण्याची उपलब्धता, गॅस पाइपलाइनशी जोडणी, लॉजिस्टिक सोय, उद्योगवाढीचे भाकीत आणि अन्नसुरक्षा यांचा विचार करून सावनेर हे स्थळ सर्वात योग्य ठरले. राज्य सरकारने या प्रस्तावास प्राधान्य देत न्यू इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी अंतर्गत मंजुरी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली असून प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य देण्याची हमी दिली आहे.