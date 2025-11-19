नागपूर

Nagpur News : सावनेरमध्ये दहा हजार कोटींच्या खत प्रकल्पासाठी अधिकाऱ्यांकडून जागेची सखोल पाहणी!

Fertilizer Project : खत प्रकल्पामुळे सावनेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे, गुंतवणूक आणि व्यापारवृद्धी होणार आहे. असा फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्स उभारला गेल्यास त्याभोवती पूरक उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि वाहतूक व्यवस्थेत नवे रोजगार निर्माण होतील.
Savner site inspection for ₹10,000 crore fertilizer project with MLA and officials

सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : येथे दहा हजार कोटींच्या भव्य खत प्रकल्पाची उभारणी करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत मंगळवारी आमदार डॉ. आशिष देशमुख आणि गॅस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तसेच एमआयडीसीच्या अधिकारी मंडळाने जागेची पाहणी केली. खुर्सापार, जटामखोरा, जलालखेडा आणि सावळी मोहतकर या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देत प्रकल्प आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

