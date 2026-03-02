नागपूर

Nagpur : एसबीएल स्फोटात १८ कामगारांच्या चिंधड्या, गाठोड्यात बांधून आणले मानवी अवयव; २४ जण गंभीर जखमी

SBL Blast 18 died : राऊळगाव येथे रविवारी (ता.१) सकाळी स्फोटकांची निर्मिती करणाऱ्या 'एसबीएल' कंपनीत जमीन दुभंगून जाईल असा भयंकर स्फोट झाला. या स्फोटात १५ महिलांसह १८ जणांचा कोळसा झाला.
18 Workers Killed In SBL Factory Blast In Nagpur

Esakal

सूरज यादव
Updated on

चंद्रशेखर महाजन, राऊळगाव, (जि. नागपूर), ता. १ः बाजारगाव परिसरातील स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपनीमधील अपघाताची मालिक सुरूच असून, राऊळगाव येथे रविवारी (ता.१) सकाळी स्फोटकांची निर्मिती करणाऱ्या 'एसबीएल' कंपनीत जमीन दुभंगून जाईल असा भयंकर स्फोट झाला. या स्फोटात १५ महिलांसह १८ जणांचा कोळसा झाला. स्फोट एवढा भीषण होता की सर्वत्र मानवी अवयवांचा खच पडला होता. कुणाच्याही मनाचा थरकाप उडेल अशा घटनेत २४ जण गंभीर जखमी असून, त्यांना नागपुरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. Deadly Blast At SBL Company Leaves Several Workers Dead

Nagpur
vidarbha
accident
blast

