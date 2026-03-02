Nagpur : एसबीएल स्फोटात १८ कामगारांच्या चिंधड्या, गाठोड्यात बांधून आणले मानवी अवयव; २४ जण गंभीर जखमी

चंद्रशेखर महाजन, राऊळगाव, (जि. नागपूर), ता. १ः बाजारगाव परिसरातील स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपनीमधील अपघाताची मालिक सुरूच असून, राऊळगाव येथे रविवारी (ता.१) सकाळी स्फोटकांची निर्मिती करणाऱ्या 'एसबीएल' कंपनीत जमीन दुभंगून जाईल असा भयंकर स्फोट झाला. या स्फोटात १५ महिलांसह १८ जणांचा कोळसा झाला. स्फोट एवढा भीषण होता की सर्वत्र मानवी अवयवांचा खच पडला होता. कुणाच्याही मनाचा थरकाप उडेल अशा घटनेत २४ जण गंभीर जखमी असून, त्यांना नागपुरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. Deadly Blast At SBL Company Leaves Several Workers Dead.काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल कंपनीत खाणकामासाठी लागणारी स्फोटके तयार होतात. त्याप्रमाणे पेन्सील सेलमुद्धा तयार करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. सकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना घडली. स्फोट झाला त्या विभागात सकाळच्या पाळीत ३४ कामगार भागावर होते. त्यात ३३ महिला तर एक सुरक्षा रक्षक होता. इतर ठिकाणी दोघे कर्मचारी उपस्थित होते..पत्रव्यवहार करूनही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती!नागपूरमधील स्फोटानंतर बारूद कामगार संघटना आक्रमक, कंपनीवर गंभीर आरोप.महिला कामगार नेहमीप्रमाणे सकाळच्या पाळीत कामावर रुजू झाल्या आणि अचानक स्फोट झाला. मुख्बातील एक स्फोट झाला. त्यानंतर लगेच पहिल्यापेक्षाही मोठा स्प्फोट झाला. यामुळे जवळपास दहा किलोमीटर परिसरातील गावे हादरली. स्फोटाची तोव्रता एवढी मोठी होती की इमारत भुईसपाट झाली आणि आग धुराचे प्रचंड लोट आकाशात झेपावले..१७ मोठे, ५० कमी तीव्रतेचे स्फोटएसबीएल कंपनीत सकाळी सहाच्या सुमारास सुरुवातीला मोठा स्फोट झाला. त्यानंतर दुसरा स्फोट झाला. दोन्ही स्फोट प्रखंड क्षमतेचे होते. त्यानंतर की तीव्रतेचे ५० पेक्षा अधिक स्फोट झाले, स्फोटांच्या या मालिकेमुळे परिसरात ग्रामस्थ हादरून गेले. यात अनेक घरांना भेगा पडल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली, स्फोटाच्या तीव्रतेत संपूर्ण कारखाना जळून भस्मरात झाला, तसेच या कारखान्याची मुख्य इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली. स्फोटामुळे इमारतीच्या मलब्याचे तुकडे अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत उडाले. स्फोटानंतर झालेल्या ढिगाऱ्याखाली आणखी काही महिला कामगार दबल्याची माहिती आहे..हजेरी बुकातील पाने फाडलीकंपनीमधील कामगारांच्या नियमित हजेरी बुकातील पाने घटनेनंतर फाडण्यात आली, कामगार कामावर आल्यानंतर हजेरी बुकात नोंद केली जाते. मात्र, सकाळी अपघात घडल्यानंतर त्यातील पाने फाडण्यात आली..स्फोटात मृत्यू झालेल्यांची नावेगणेश टोंगे (५०, कोहळी ता. कळमेश्वर), प्रेमदास बागडे, राजेंद्र कुळमते, शोभा ऊर्फ मंगला तापसे (४५, देशमुख पारडी), पायल गजभिये, संगीत पंचभाई, अनुसया पाटील (५०, पारडी देशमुख), दुर्गा गायकवाड, ज्योत्स्ना शेंडे, संगीता येसकर (३२, राऊळगाव ता. काटोल), सुनंदा चिंचखेडे, संगीता काळमेघ, गायत्री शेंडे, मीना उईके, प्रतिभा वाळके, गोपीकिशोर कोवे अशी मृतांची नाव आहेत. अद्याप दोघांची नावे जाहीर करण्यात आली नाहीत..जखमींची नावेरोशनी मसराम, दुर्गा सेवतकर, रितू सलामे, आम्रपाली कालसर्पे, सीमा दुर्वे, रोशनी उमाटे, रंजना गाडगे, काजल कौरती, उषा रेवतकर, वैशाली गणेश सताई, मनीषा धुर्वे, सुजाता विनायक रक्षती, मयुरी धुर्वे, ज्योती धुर्वे, सुनीता उईके, वैशाली धुर्वे, दुर्गा मनोज घटाटे, कविता उइके यांचा जखमीत समावेश आहे. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असून, गंभीर भाजलेल्या २० कामगारांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. यापैकी सहा जणांना ऐ-वन रुग्णालय, मानकापूर येथे तर १८ जणांना ऑरेंज सिटी रुग्णालय, खामला येथे दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयातील सूत्रांनुसार ९ ते १० कामगार मृत्यूशी झुंज देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.