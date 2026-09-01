नागपूर

Nagpur School Bomb Threat: धमकीच्या सावटात १८ शाळांमध्ये शोध मोहीम; बॉम्बशोधक व नाशक पथकाकडून तपासणी; काही शाळांनी मध्येच दिली सुटी

Bomb Detection Squad Conducts Security Checks: नागपुरातील १८ शाळांना बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्यानंतर बॉम्बशोधक पथकाने तपासणी केली. काही शाळांनी खबरदारी म्हणून सुटी दिली, मात्र तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही.
Nagpur School Bomb Threat

Nagpur School Bomb Threat

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरातील १८ सीबीएसई शाळांसह विविध ठिकाणी बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळपासूनच पोलिसांच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने या शाळांमध्ये शोधमोहीम राबविली. काही शाळांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सुटी जाहीर केली, तर काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेतच थांबविण्यात आले. सुदैवाने तपासणीदरम्यान काहीच आढळले नाही.

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