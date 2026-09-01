Nagpur School Bomb Threat: धमकीच्या सावटात १८ शाळांमध्ये शोध मोहीम; बॉम्बशोधक व नाशक पथकाकडून तपासणी; काही शाळांनी मध्येच दिली सुटी

नागपूर: शहरातील १८ सीबीएसई शाळांसह विविध ठिकाणी बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळपासूनच पोलिसांच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने या शाळांमध्ये शोधमोहीम राबविली. काही शाळांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सुटी जाहीर केली, तर काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेतच थांबविण्यात आले. सुदैवाने तपासणीदरम्यान काहीच आढळले नाही..शहरातील १८ शाळा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा १९ ठिकाणी ई-मेलच्या माध्यमातून पॅरीस आणि बांग्लादेश येथून व्हीपीएन मॅसेजद्वारे बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी दिली होती. ही धमकी ३१ ऑगस्टपर्यंत असल्याने दररोज पथकांद्वारे शाळांची तपासणी आणि या शाळा परिसरात काही पथकेही नेमण्यात आली होती..Akola Gupta Flour Mill Robbery: कामगारांनीच केला मालकाचा विश्वासघात!;हातपाय बांधून रोख रकमेसह ५० लाखांचा मुद्देमालासह पोबारा; परिसरात खळबळ.त्यातूनच रविवारपासून पोलिसांनी आवश्यक उपाययोजना सुरू केली होती. यापैकी काही शाळांनी सोमवारी (ता.३१) सुटीही जाहीर केली होती. ऑ दरम्यान शहर पोलिसांनी सकाळपासूनच सर्व शाळांची तपासणी मोहीम राबविली. यादरम्यान परिसरात बंदोबस्तही लावला होता. मात्र, या शाळांप्रमाणेच इतरही शाळांमध्ये असा धोका निर्माण होऊ शकतो या काळजीपोटी काही शाळांनी सकाळी नऊ ते दहा या दरम्यान मुलांना सुटी जाहीर केल्याने परिसरात गोंधळ उडाला होता..रविवारपासून शाळांभोवती पोलिस बंदोबस्त३१ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी रविवारी रात्रीपासून शाळा परिसरातील गस्त वाढवली होती. सोमवारी सकाळपासून शाळांबाहेर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. स्थानिक पोलिस ठाण्यांना शाळा व परिसरात नियमित गस्त घालण्यासह संशयास्पद व्यक्तींची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी शाळांसमोर ‘फिक्स पॉईंट’ही लावण्यात आले आहेत..अपघातात पत्नीचा मृत्यू, शेवटचं पाहण्यासाठी पती व्हिलचेअरवरून स्मशानभूमीत; आईच्या मायेला पोरकं झालेल्या चिमुकल्यांचा टाहो.अचानक सुटी अन् पालकांची धावपळसोमवारी सकाळी शाळा नियमित सुरू झाल्यानंतर काही शाळांनी परिस्थितीचा आढावा घेत विद्यार्थ्यांना मध्येच सुटी देण्याचा निर्णय घेतला. पालकांना संदेश पाठवून विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्यास सांगण्यात आले. मात्र, ही सूचना अचानक मिळाल्याने अनेक पालकांना शाळेत पोहोचण्यासाठी वेळ लागला. पालकांना तातडीने काम सोडून शाळेकडे धाव घ्यावी लागली. दरम्यान, शाळा सुटल्याची माहिती स्कूल बस आणि व्हॅनचालकांना वेळेत न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थी पालक येईपर्यंत शाळेतच थांबून होते. परिणामी विद्यार्थ्यांना घरी पोहोचविण्याच्या व्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला. अनेक पालकांना स्वतः शाळेत धाव घ्यावी लागली, तर काहींनी कुटुंबातील सदस्यांना विद्यार्थ्यांना घेण्यासाठी पाठविले. दरम्यान, सुरक्षेच्या कारणास्तव काही शाळा पालकांशिवाय विद्यार्थ्यांना इतर व्यक्तींच्या स्वाधीन करीत नसल्याने पालक येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना शाळेतच थांबावे लागले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण होते. पोलिसांनी शाळांच्या परिसरात सुरक्षा वाढविली असून, कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळल्यास तातडीने माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.