Nagpur School Bomb Threat: शहरातील १८ शाळांना बॉम्बस्फोटाची धमकी; संघ कार्यालय, केंद्रीय विद्यालयासह प्रसिद्ध शाळांचा समावेश; बीडीडीएस, श्वान पथकाकडून तपासणी

नागपूर: शहरातील १८ शाळा आणि संघासह ३ कार्यालये अशा तब्बल १९ ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा धमकीचा ई-मेल मिळताच मंगळवारी शहरभर खळबळ उडाली. यानंतर लगेज पोलिस पथकांनी प्रत्येक शाळेत बॉम्ब शोधक व नाशक पथक, श्वान पथकासह इतरही यंत्रणांद्वारे कसून तपासणी केली. अखेर संशयास्पद काहीच न आढळल्याने पोलिसांनी सुटकेचा श्वास घेतला. .बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याच्या धमकीचा ई-मेल सकाळी १०.३० वाजता शाळांना मिळाला. मजकुरात खलिस्तान असा उल्लेख असून पंजाबी भाषेचा वापर केलेला आहे. दुपारी १.३० वाजता शाळांमध्ये स्फोट घडवून आणण्याचा उल्लेख होता. मुख्याध्यापकांनी संगणक सुरू करताच मेलकडे लक्ष गेले आणि साऱ्यांची धावपळ झाली. परंतु, शाळांच्या प्रशासनाने अंत्यत सावधगिरी बाळगत गोंधळ किंवा घबराहट निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत विद्यार्थ्यांना सुटी दिली..Sunetra Pawar: चिमुकली हत्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आक्रमक; आरोपीवर कठोर कारवाई, फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी हालचाली.पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपायुक्त, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी स्वतः स्थितीवर लक्ष ठेवून होते. श्वान पथक आणि बीडीडीएसच्या पथकाकडून शाळेचा प्रत्येक वर्ग, कार्यालय, मैदान आणि परिसराची बारकाईने तपासणी करण्यात आली..शहरातील १८ शाळांना बॉम्बस्फोटाची धमकी तपास पूर्ण झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, या धमकीमुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, ई-मेल पाठविणाऱ्याचा सायबर पोलिसांकडून वेगाने शोध घेण्यात येत आहे..अचानक सुट्टीने पालकांची तारांबळधमकीच्या ई-मेल आल्यावर शाळा प्रशासनात खळबळ उडाली. पोलिसांना माहिती देत, शाळांनी विद्यार्थ्यांना सुटी देण्याची घोषणा केली. याबाबत पालकांना माहिती दिली. अचानक सुटी दिल्याचे कळताच पालकांची तारांबळ झाली. यावेळी शाळेसमोर बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी पाल्यांना बाहेर काढण्यासाठी मदत केली. खबरदारी म्हणून काही शाळांनी बुधवारची सुटी जाहीर केल्याची माहिती आहे..IND vs SL 1st Test: "तूझ्यात हिंमत असेल ना तर..."; Yashasvi Jaiswal श्रीलंकेच्या फलंदाजाला भिडला, हायव्होल्टेज ड्रामा; नेमकं काय झालं?.मेलमध्ये असा आहे उल्लेखशाळांमध्ये पाठविण्यात आलेल्या ई-मेलमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत असलेल्या शाळांमध्ये जाऊ नका, मुलांना पाठवू नका आणि संघाविरोधात बरेच काही असून हा ई-मेल बांगलादेश येथून आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडून अनोळखी गुन्हा दाखल केला गेला आहे.."ई-मेलची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. नागरिकांनी आणि पालकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. या प्रकरणाचा तपास युद्धपातळीवर सुरू आहे."- नवीनचंद्र रेड्डी, सहपोलिस आयुक्त.संघ, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचाही उल्लेखपाठविण्यात आलेल्या ई-मेल मध्ये संघ कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि न्यायालयाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय नेत्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला. संघ कार्यालय आणि न्यायालय परिसरात आधीच कडेकोट सुरक्षा असते. परंतु, शाळांमध्ये सुरक्षा नसल्याने पोलिसांनी या धमकीची गंभीर दखल घेतली. मात्र, तपासाअंती ती केवळ अफवाच ठरली..या सीबीएसई शाळांना धमकीकेंद्रीय विद्यालय वायुसेनानगर, अजनी, सेमिनरी हिल्स येथील सेंटर पॉईंट स्कूल, वर्धमाननगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल लावा, जुनी कामठी, मिहान, भारतीय विद्या भवन्स सिव्हिल लाइन्स, कोराडीतील पोदार इंटरनॅशनल, पोदार वर्ल्ड बेसा, माउंट टेरा, सांदीपनी, लक्ष्मीनगरातील नीरी मॉडर्न आणि कोराडीतील मॉडर्न या सीबीएसई शाळांमधील प्राचार्यांच्या मेल आयडीवर अज्ञात व्यक्तीकडून मेल आला. त्यात शाळांमध्ये बॉम्ब ठेवला असून काही मिनिटात शाळा बॉम्बने उडणार असल्याचे नमूद होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.