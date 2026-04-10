Nagpur News: सामाजिक अंकेक्षणातून मुख्याध्यापकांची कोंडी; प्रशासकीय दप्तर पडताळणी, संघटनांकडून संताप व्यक्त

नागपूर: समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांच्या सामाजिक अंकेक्षणाच्या नावावर महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटीकडून संपूर्ण शालेय दप्तराची पडताळणी करून मुख्याध्यापकांची प्रशासकीय कोंडी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याने मुख्याध्यापकांनी संताप व्यक्त केला आहे..महाराष्ट्रात शाळांना दिल्या जाणाऱ्या समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत लाभांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शक सोसायटीशी डिसेंबर २०२४ मध्ये सामंजस्य करार केला..त्यानुसार राज्यातील सुमारे १३ हजार शाळांचे सन २०२५-२६ चे सामाजिक अंकेक्षण केले जात आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण, कामठी व नागपूर शहर यू.आर. सी. येथील ३५४ शाळांचा समावेश असून २ एप्रिल ते २६ एप्रिल दरम्यान प्रत्यक्ष शाळा भेटी देऊन हे अंकेक्षण करायचे आहे..त्यानुसार सध्या पंचायत समिती नागपूर अंतर्गत शाळांचे अंकेक्षण सुरू आहे. परंतु हे अंकेक्षण करताना समग्र शिक्षा अंतर्गत लाभांचे अंकेक्षण करण्याच्या सूचना या सोसायटीच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद असताना या बाबी सोडून मुख्याध्यापकांची संपूर्ण दप्तर पडताळणी करून मुख्याध्यापकांवर दबाव निर्माण करण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न साधनव्यक्ती कडून केला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे..याबाबत मुख्याध्यापकांच्या सभेत या एजंसीकडून समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत लाभांचेच अंकेक्षण केले जाईल अशा सूचना देण्यात आल्या. शिवाय त्यांच्या पत्रात तसा स्पष्ट उल्लेखही आहे. असे असताना प्रशासकीय बाबींचे अंकेक्षण कशासाठी असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय या साधन व्यक्तींना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव व तसा अधिकार नसताना शालेय दप्तर तपासणे ही एकप्रकारे अनियमितता असल्याचे मत काही मुख्यध्यापकांनी व्यक्त केले आहे.