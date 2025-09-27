नागपूर

Nagpur Weather Update: शुक्रवारी नागपूरात पावसाची लहान हजेरी; यलो अलर्टसह पुढील दोन तीन दिवस पावसाची शक्यता कायम

Nagpur Rain: नागपूर शहरात शुक्रवारी ढगाळ वातावरण व हलका पाऊस; प्रादेशिक हवामान विभागाने शनिवारीही यलो अलर्ट जारी केला. सायंकाळी शहरात फक्त ५.२ मिमी पावसाची नोंद झाली.
Nagpur Weather Update

Nagpur Weather Update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : पावसाने आपला नित्यनेम कायम ठेवत शुक्रवारीही शहरात हजेरी लावली. मात्र मेघगर्जना अधिक आणि पाऊस कमी बरसला. प्रादेशिक हवामान विभागाचा यलो अलर्ट असल्यामुळे शनिवारीही पावसाची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
rain
Weather
Weather Department
Weather Forecast Vidarbha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com