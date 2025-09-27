Nagpur Weather Update: शुक्रवारी नागपूरात पावसाची लहान हजेरी; यलो अलर्टसह पुढील दोन तीन दिवस पावसाची शक्यता कायम

नागपूर : पावसाने आपला नित्यनेम कायम ठेवत शुक्रवारीही शहरात हजेरी लावली. मात्र मेघगर्जना अधिक आणि पाऊस कमी बरसला. प्रादेशिक हवामान विभागाचा यलो अलर्ट असल्यामुळे शनिवारीही पावसाची शक्यता आहे..शहरात दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. मात्र पावसाचा थेंबही पडला नाही. मात्र सायंकाळी पाचच्या सुमारास काळेकुट्ट ढग दाटून आले. त्यामुळे धो-धो पाऊस बरसेल, अशी अपेक्षा होती. काही काळ मेघगर्जनाही झाली. .परंतु दहा-पंधरा मिनिटे औपचारिक हजेरी लावल्यानंतर पाऊस अचानक गायब झाला. पाऊस व ढगाळ वातावरणामुळे गारवा निर्माण होऊन वातावरण आल्हाददायक बनले. सायंकाळी साडेपाचपर्यंत शहरात ५.२ मिमी पावसाची नोंद झाली..Pune Rain Update : पुण्यात पुढील तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता.हवामान विभागाचा नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात आणखी दोन-तीन दिवस यलो अलर्ट असल्यामुळे विकेंडपर्यंत पावसाचा मुक्काम राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.