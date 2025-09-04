नागपूर

Nagpur: नागपूर होणार आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र; नागपूरला तिसऱ्या रिंगरोडची जोड, दोन्ही प्रकल्पांवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

Nagpur Development: नागपूरमध्ये मुंबईतील बीकेसी प्रमाणे "आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र" (आयबीएफसी) विकसित करण्याची योजना आहे. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २५ हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये तिसरा गोल्डन रिंग रोड आणि रोजगार निर्मितीचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे.
Nagpur

Nagpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शहरातील प्रस्तावित ''नवीन नागपूर'' हे मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) प्रमाणे ''आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र'' (आयबीएफसी) म्हणून विकसित होणार आहे. याकडे व्यावसायिक-नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी तिसरा (गोल्डन) रिंग रोड तयार होणार आहे.

Nagpur
Development
Nagpur Golden Ring Road
Economic Development Projects Maharashtra

