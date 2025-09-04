Nagpur: नागपूर होणार आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र; नागपूरला तिसऱ्या रिंगरोडची जोड, दोन्ही प्रकल्पांवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

नागपूर : शहरातील प्रस्तावित ''नवीन नागपूर'' हे मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) प्रमाणे ''आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र'' (आयबीएफसी) म्हणून विकसित होणार आहे. याकडे व्यावसायिक-नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी तिसरा (गोल्डन) रिंग रोड तयार होणार आहे..सुमारे २५ हजार कोटींच्या या दोन्ही महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. भविष्यात नागपूर हे देशाचे नवे व्यापार केंद्र म्हणून उदयास यावे, असा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. गणेशोत्सवात नवीन नागपूरची भेट मिळाली आहे..शहरात आता जागा कमी पडू लागली आहे. मुंबईप्रमाणे वर्दळ आणि वाहतूक कोडींचा त्रास आतापासूनच होत आहे. शहराचा झपाट्याने चौफेर विस्तार बघता भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि गरजा ओळखून नव्या नागपूरचे नियोजन केले आहे. मुंबईतील बीकेसी हे राज्यासह देशातील एक प्रमुख केंद्रीय व्यापार जिल्हा (सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट) आहे. ते भारतातील सर्वात महागड्या व्यावसायिक क्षेत्रांपैकी एक आहे. तिथे राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई), सेबी, ट्विटर इंडिया यासारख्या नावाजलेल्या कॉर्पोरेट संस्था आणि कंपन्या आहेत. .त्याच धर्तीवर नवीन नागपूरही ''इंटरनॅशनल बिझनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर'' (आयबीएफसी) व्यापाराचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे. मिहान, समृद्धी एक्सप्रेसवर लगतच हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) आणि मौजा लाडगाव (रिठी) या ठिकाणी ६९२.०६ हेक्टर म्हणजेच १७१०.११ एकरवर नवीन नागपूर एनएमआरडीएच्या माध्यमातून विकसित केले जाणार आहे..भविष्यासाठी नियोजनशहरात दररोज चारशेपेक्षा जास्त वाहनांची नोंद होत असून रस्ते कमी पडणार आहे. आउटर रिंग रोड पूर्ण झाला असून यावरही जड वाहनांची वर्दळ वाढत आहे. भविष्यात हा रिंग रोडही कमी पडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शहराची सीमा हिंगणा, कामठी, कळमेश्वर तालुक्यापर्यंत पोहोचली आहे. अशात शहर व जिल्ह्याची भविष्यातील गरज ओळखून नवीन तिसऱ्या रिंग रोडचे नियोजन केले आहे. तिसरा रिंगरोडही आऊटर रिंगरोडला संपूर्ण वेढा घालणार असून सुमारे १४८ किमी लांबीच्या १२० मीटर रुंद या रस्त्यावर चार ठिकाणी सुसज्ज ट्रान्स्पोर्ट प्लाझा राहील. नागपुरातील हे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यासह देशातील आर्थिक सेवा क्षेत्रासाठी गेम चेंजर ठरतील अशी अपेक्षा आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, लवकरच शासन निर्णय जारी होणार आहे..पाच लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षितनवीन नागपूरमध्ये ज्ञानाधारित उद्योगांना आकर्षित करण्यात येईल. उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणे, स्टार्टअप उभारणे, कार्पोरेट कार्यालये निर्माण करणे, या माध्यमातून शहराला ‘वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी #एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण करणार असून प्रकल्पातून ५ लाखांवर रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. .२५ हजार कोटींचे दोन्ही प्रकल्पराज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या नवीन नागपूर हा पंधरा वर्षासाठीच्या प्रकल्प असून सुमारे ११ हजार ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तर तिसरा रिंग रोड हा १३ हजार ७४८ कोटीचा असून त्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. दहा वर्षांचा हा प्रकल्प आहे..''बीकेसी''च्या धर्तीवर नवीन नागपूरची निर्मिती होणार. त्यासोबतच १४८ किमी लांबीचा तिसरा रिंगरोड हा वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय निघताच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत एनएमआडीए जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया करणार.-संजय मीना, एनएमआरडीए आयुक्त..नऊ तालुक्यातून जाणार रिंग रोड?नवीन तिसरा रिंग रोड नऊ तालुक्यातून जाणार आहे. यात नागपूर (ग्रा.), हिंगणा, कुही, कळमेश्वर, सावनेर, कामठी, पारशिवनी, मौदा या तालुक्यातील सुमारे ९९ गावातून हा रिंगरोड जाईल. तो जिल्ह्यातील सर्वच राष्ट्रीय-राज्य महामार्गावर जाण्यासाठी एक चांगला आणि सोयीचा पर्याय ठरेल. यासाठी सुमारे १६९७.१८ हेक्टर जमीन आरक्षित केली जाणार आहे..सर्व सुविधायुक्त ४ ट्रान्स्पोर्ट प्लाझातिसऱ्या रिंग रोडवर चार ट्रांसपोर्ट प्लाझा राहणार आहे. यामध्ये पारशिवनी तालुक्यातील इटगाव, हिंगण्यातील तुरागोंदी, शिरूळ आणि कामठी तालुक्यातील परसाड येथे ट्रान्स्पोर्ट प्लाझा होणार आहे. यासाठी सुमारे ४० हेक्टर जागा आरक्षित करण्यात येईल. हे चारही ट्रान्स्पोर्ट प्लाझा अद्यावत, सुसज्ज आणि सर्व सुविधा युक्त राहतील. येथे वाहनांच्या पार्किंगसाठी प्रशस्त जागा, पेट्रोल पंप, निवासाची व्यवस्था, उपाहारगृह आदी सुविधा राहणार आहे..Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा.नागपूर देशाचे आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येणारभविष्यातील वाहतुकीचा शहरावरीलभार कमी होणारउत्तम वाहतूक, दळण वळणाची व्यवस्था निर्माण होणारनवीन नागपूरसाठी ''हुडको'' कडून ६,५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासनाची हमी प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांकशुल्कामध्ये सूट देणाररिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी 'हुडको'मार्फत ४,८०० कोटींचे कर्ज उभारणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.