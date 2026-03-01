नागपूर

Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणातील नियुक्त्या अवैध; पगार वसुलीचे निर्देश, फाइल, आदेश नसलेल्या शिक्षकांवर कारवाई

Shalarth ID Scam in Nagpur: नागपुरातील शालार्थ आयडी घोटाळ्यात ६३२ शिक्षकांच्या नियुक्त्या अवैध ठरल्या. कागदपत्रे न सादर करणाऱ्यांचे वेतन थांबवून रक्कम वसुलीचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांकडून जारी.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात संबंधित शिक्षकांची नियुक्ती अवैध ठरविण्यात आली असून याबाबत शिक्षण उपसंचालकांनी संबंधित शाळांना पत्र पाठविले आहे. फाइल व नियुक्ती आदेश सादर न करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन शासनस्तरावरून देण्यात येणार नसून आतापर्यंत दिलेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

