Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणातील नियुक्त्या अवैध; पगार वसुलीचे निर्देश, फाइल, आदेश नसलेल्या शिक्षकांवर कारवाई

नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात संबंधित शिक्षकांची नियुक्ती अवैध ठरविण्यात आली असून याबाबत शिक्षण उपसंचालकांनी संबंधित शाळांना पत्र पाठविले आहे. फाइल व नियुक्ती आदेश सादर न करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन शासनस्तरावरून देण्यात येणार नसून आतापर्यंत दिलेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..अनुदानित शाळांमध्ये शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून नियुक्त्या करून वेतन मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या आदेशानुसार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी सायबर पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती..याप्रकरणी आजी-माजी शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा संचालक अशा ३० जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे शिक्षण उपसंचालक यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते..शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी या ६३२ जणांसोबतच संबंधित शाळा संचालक व मुख्याध्यापक यांनाही सुनावणीसाठी नोटीस दिली. सुनावणीत उपसंचालकांनी फाइल व नियुक्ती आदेश, कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले..Education News : समीर भुजबळांच्या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा; ३ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश.परंतु, अनेकांना ते सादर करता आले नाही. ज्यांनी फाइल व नियुक्ती आदेश सादर केले नाही, अशा शिक्षकांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी दिला. याबाबत सावरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..