Nagpur Crime: शेअर बाजारात रोज ५ टक्के नफ्याचे आमिष; नागपुरातील निवृत्त उपमहाव्यवस्थापकाची १४ लाखांची सायबर फसवणूक

नागपूर: शेअर बाजारात दररोज ५ टक्के नफ्याचे आकर्षक आमिष देत, नागपुरातील एका निवृत्त उपमहाव्यवस्थापकाची तब्बल १४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शहर सायबर पोलिसांनी दोन सायबर चोरट्यांविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.\rसंजय सिंग, राणी देशमुख अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेसा परिसरातील राहणारे ५७ वर्षीय खासगी कंपनीतून निवृत्त झालेले उपमहाव्यवस्थापक ११ जूनला घरी असताना, त्यांना व्हॉट्सॲपवर खात्यावर ‘८४१-बीएनपी कम्युनिटी ग्रुप’ नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपची लिंक मिळाली. या ग्रुपचे ॲडमिन असलेले संजय सिंग आणि राणी देशमुख हे रोज शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबाबत माहिती द्यायचे. .त्यांनी ‘बीएनपी परीबस सेक्युरिटीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे बनावट ‘सेबी’ नोंदणी प्रमाणपत्र ग्रुपवर शेअर केले. त्यातून कंपनीमार्फत ट्रेडिंग केल्यास दररोज ५ टक्के नफा मिळवून देण्याचे आमिष त्यांनी दाखवले. तक्रारदाराचा विश्वास बसल्यावर त्यांनी एक लिंक त्यांना पाठवून त्याद्वारे शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सांगितले..सुरुवातीला त्यांनी गुंतविलेल्या पैशावरील नफाही त्यांच्या खात्यात जमा केला. यानंतर तक्रारदाराने आपल्या बॅंक खात्यातून टप्प्याटप्प्याने एकूण १४ लाख रुपये त्यांच्या कंपनीमार्फत शेअर बाजारात गुंतविले. दरम्यान त्यांना वैद्यकीय कारणासाठी पैशाची गरज असल्याने त्यांनी त्यातून चार लाख रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आरोपींनी त्यांचे पैसे आयपीओ अलॉटमेंटमध्ये अडकल्या सांगून पैसे देण्यास नकार दिला..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. त्यानंतर शहर सायबर पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.