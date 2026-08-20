नागपूर

Nagpur Crime: शेअर बाजारात रोज ५ टक्के नफ्याचे आमिष; नागपुरातील निवृत्त उपमहाव्यवस्थापकाची १४ लाखांची सायबर फसवणूक

Nagpur Retired Officer Loses 14 Lakh in Share Market Scam: दररोज ५ टक्के नफ्याचे खोटे आश्वासन देत बनावट ‘सेबी’ नोंदणी दाखवून व्हॉट्सॲप ग्रुपमार्फत निवृत्त अधिकाऱ्याला गुंतवणुकीस प्रवृत्त; १४ लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने उकळले
Nagpur Share Trading Fraud Fake SEBI Certificate Used to Cheat Retired Deputy General Manager of 14 Lakh

Nagpur Share Trading Fraud Fake SEBI Certificate Used to Cheat Retired Deputy General Manager of 14 Lakh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर: शेअर बाजारात दररोज ५ टक्के नफ्याचे आकर्षक आमिष देत, नागपुरातील एका निवृत्त उपमहाव्यवस्थापकाची तब्बल १४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शहर सायबर पोलिसांनी दोन सायबर चोरट्यांविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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