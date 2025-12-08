Nagpur Cold : थंडीने गारठली उपराजधानी, पारा नीचांकावर; तापमान ८.५ अंशांवर घसरले; हंगामातील सर्वात थंड दिवस

नागपूर - उत्तर भारतात थंडीची लाट पसल्याने उपराजधानीत थंडीची तीव्रता वाढलेली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यापासून शहरातील तापमान घसरत असून गेल्या चार ते पाच दिवसांत तब्बल तीन अंशांनी पारा खाली आला आहे. रविवारी शहरातील तापमान ८.५ अंश नोंदवले गेले आहे. यंदाच्या हंगामातील सर्वात थंड दिवस म्हणून या दिवसाची नोंद झाली आहे. कमाल तापमान २७.८ अंशावर आले आहे. .शुक्रवारी १०.८ अंशांवर असलेला पारा शनिवारी ९.६ अंशांवर होता आणि आज तो आणखी खाली आला. विदर्भात सर्वात कमी तापमान गोंदिया येथे ८.२ अंश सेल्सिअसवर आले आहे. अचानक वाढलेल्या गारठ्यामुळे शहरात हिवाळ्याची खरी चाहुल लागली आहे.नागपूरमध्ये यंदा हिवाळा उशिरा सुरू झाला असला तरी गेल्या काही दिवसांपासून थंडीची लाट स्पष्टपणे जाणवत आहे.हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असले तरी हवामान मात्र तितकेच थंड झाले आहे..स्वेटर, जॅकेट, कानटोप्या खरेदीसाठी गर्दीशहरातील कमाल तापमानातही घसरण झाली आहे. त्यामुळे स्वेटर, मफलर, जॅकेट, हातमोजे अशा वस्तूंच्या खरेदीकडे ओढा वाढला आहे. शहरातील गणेशपेठ येथील तिबेटियन मार्केटसह इतरही बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी वाढली आहे. यंदा थंडी उशिरा सुरू झाली असली तरी आता मागणी जोरात वाढत आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..अजून काही दिवस गार वाऱ्याचेहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, थंडीची ही लाट आणखी काही दिवस कायम राहणार आहे. उत्तरेकडील थंड वारे विदर्भात प्रवेश करत असल्याने तापमानात अजून घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या दोन दिवसांत तापमान किंचित वाढले होते; मात्र बुधवारपासून पुन्हा घसरत असून सलग तापमान कमी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.