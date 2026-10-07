Nagpur News : संतप्त जमावाच्या मारहाणीत युवकाचा मृत्यू ;शहरात पुन्हा झुंडबळी; चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याने संताप

नागपूर, : बेलतरोडी हद्दीतील झुंडबळीचे प्रकरण ताजे असतानाच पारडीतील शिवनगरात असेच प्रकरण समोर आले आहे. चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून संतप्त जमावाने केलेल्या बेदम मारहाणीत युवकाचा मृत्यू झाला. .नारायण मोहनदास वैष्णव (वय ३५) असे मृताचे नाव आहे. शिवनगरात मस्कऱ्या गणपतीची स्थापना करण्यात आली आहे. यानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू आहेत. याच परिसरात राहणारे रवी पांडे पत्नी आणि लहानग्या मुलीला गणपती पाहण्यासाठी घेऊन गेले होते. तिथून ते जवळच राहणाऱ्या नातेवाइकाकडे गेले. याचदरम्यान परिसरात राहणाऱ्या नारायण याने वडील बोलावत असल्याचे सांगून मुलीला सोबत नेले. तिला स्वतःच्या घरी आणून दिवा बंद करून दार बंद करण्याचा प्रयत्न केला. घाबरलेल्या मुलीने नारायणच्या हाताला चावा घेत पळ काढला. रडत-रडत घरी पोहोचून तिने आई-वडिलांना झाल्या प्रकाराची माहिती दिली..या घटनेची माहिती वाऱ्याच्या वेगाने परिसरात पसरत गेली. त्यामुळे परिसरात संतप्त जमाव तयार जाला. नारायणला घेरून बेदम मारहाण करण्यात आली. माहिती मिळताच पारडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नारायण जखमी अवस्थेत आढळला. पोलिसांनी त्याला तत्काळ मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान मंगळवारी त्याचा मृत्यू झाला.शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षापारडी पोलिसांनी घटनेची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे. युवकाचा मृत्यू जमावाच्या मारहाणीमुळे झाला की अन्य कारणाने, हे शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. २९ सप्टेंबरला बेलतरोडी परिसरातही जमावाच्या मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला होता. मृतक साथीदारासह वृद्ध महिलेच्या घरात शिरला. चाकूच्या धाकावर महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावले. पळून जात असताना जमावाने पकडून त्याला मारहाण केली. यात त्याचा मृत्यू झाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.