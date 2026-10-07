नागपूर

Nagpur News : संतप्त जमावाच्या मारहाणीत युवकाचा मृत्यू ;शहरात पुन्हा झुंडबळी; चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याने संताप

Nagpur Mob Assault, Shivnagar Case, Youth Dies After Assault Allegation : चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून संतप्त जमावाने केलेल्या मारहाणीत नारायण मोहनदास वैष्णव याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Youth dies during treatment after being assaulted by an angry mob in Shivnagar, Nagpur.

Youth dies during treatment after being assaulted by an angry mob in Shivnagar, Nagpur.

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : बेलतरोडी हद्दीतील झुंडबळीचे प्रकरण ताजे असतानाच पारडीतील शिवनगरात असेच प्रकरण समोर आले आहे. चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून संतप्त जमावाने केलेल्या बेदम मारहाणीत युवकाचा मृत्यू झाला.

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