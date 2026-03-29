Nagpur crime : दोन दिवसांपूर्वी लग्न झालेल्या प्रियकराला व्हिडिओ कॉल, नंतर २३ वर्षीय विद्यार्थिनीने जे केलं ते धक्कादायक...

Nagpur girl video call : नागपुरात २३ वर्षीय विद्यार्थिनीने प्रियकराला व्हिडिओ कॉल केल्यानंतर टोकाचा निर्णय घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या मैत्रिणींना याचा मोठा धक्का बसला. : हिंगणा परिसरातील डीएनडी हाइट्स येथील एका फ्लॅटमध्ये २३ वर्षीय विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विध्येश्वरी आपटे असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव असून ती मूळची वाशिम जिल्ह्यातील रहिवासी होती..विध्येश्वरी ही नागपूरमधील आकार नर्सिंग महाविद्यालयात अंतिम वर्षात शिक्षण घेत होती. ती आपल्या काही मैत्रिणींसोबत डीएनडी हाइट्स येथील फ्लॅटमध्ये राहत होती. घटनेच्या वेळी तिच्या मैत्रिणी पदवीदान समारंभासाठी बाहेर गेल्या होत्या. त्या वेळी विध्येश्वरी फ्लॅटमध्ये एकटीच होती..याच दरम्यान तिने फ्लॅटमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले. आत्महत्येपूर्वी तिने आपल्या प्रियकराला व्हिडिओ कॉल केला होता आणि कॉल सुरू असतानाच तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याची चर्चा परिसरात आहे..Chhatrapati Sambhajinagar News: वृद्धेच्या घराला लावली आग बेगमपुरा परिसरातील घटना, किरायदाराचे कृत्य.माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी तिच्या प्रियकराचे लग्न झाले होते. त्यामुळे ती काही दिवसांपासून मानसिक तणावात होती, अशी माहिती समोर येत आहे.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात येत आहेत.