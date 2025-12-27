नागपूर

Nagpur Crime : थर्टी फर्स्टपूर्वी नागपूर हादरले! पार्टीनंतर खुनी हल्ला, तरुणाचा मृत्यू, एक गंभीर

पबमधील पार्टीमध्ये तरुणीचा मोबाईल नंबर मागण्यावरून दोन गटात झालेल्या वादाचे रूपांतर खुनी संघर्षात झाले.
pranay nanavare

pranay nanavare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - पबमधील पार्टीमध्ये तरुणीचा मोबाईल नंबर मागण्यावरून दोन गटात झालेल्या वादाचे रूपांतर खुनी संघर्षात झाले. एका गटाच्या चार ते पाच जणांनी दोघांवर धारदार शस्त्राने सपासप वार करून त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Youth
New year
Party

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com