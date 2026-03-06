नागपूर

Nagpur Love Crime Video : जुन्या प्रियकराने इन्स्टावर मेसेज करून भेटायला बोलवलं अन्, पती-पत्नीने मिळून धारदार चाकूने भररस्त्यात जे केलं ते भयानंक

Nagpur crime Killing Case : नागपूरमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पती-पत्नीने मिळून पत्नीच्या जुन्या प्रियकराची धारदार चाकूने हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली असून या घटनेचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
Nagpur police investigation murder case

Nagpur Crime News : नागपूर येथील खापरखेडा परिसरातील कोराडी रोडवर भरदिवसा पती-पत्नीने मिळून पत्नीच्या जुन्या प्रियकराची धारदार चाकूने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी पती-पत्नीला अटक केली आहे.

