Nagpur Love Crime Video : जुन्या प्रियकराने इन्स्टावर मेसेज करून भेटायला बोलवलं अन्, पती-पत्नीने मिळून धारदार चाकूने भररस्त्यात जे केलं ते भयानंक

Nagpur Crime News : नागपूर येथील खापरखेडा परिसरातील कोराडी रोडवर भरदिवसा पती-पत्नीने मिळून पत्नीच्या जुन्या प्रियकराची धारदार चाकूने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी पती-पत्नीला अटक केली आहे..सागर वानखेडे (नाव) असे मृत तरुणाचे नाव असून सोनाली गजभिये आणि तिचा पती राजू गजभिये अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनाली आणि सागर यांच्यात लग्नापूर्वी प्रेमसंबंध होते. मात्र नंतर सोनालीने राजू गजभिये याच्याशी विवाह केला. त्यांना दोन मुले आहेत. लग्नानंतरही सोनाली आणि सागर संपर्कात असल्याने राजू गजभिये यांनी यापूर्वी खापरखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रारही केली होती..दरम्यान, सागर हा होळीच्या निमित्ताने पुण्याहून गावी आला होता. त्याने सोनालीला इंस्टाग्रामवर भेटण्यासाठी संदेश पाठविला. आज सकाळी सुमारे दहाच्या सुमारास सागर आणि सोनाली एकाच दुचाकीवरून जात असताना सोनालीने मुद्दाम तिची पर्स रस्त्यावर टाकली. सागरने दुचाकी थांबवताच सोनालीने सोबत आणलेल्या चाकूने त्याच्यावर दोन वार केले..Nagpur Bomb Threat: पासपोर्ट, न्यायालय बॉम्बने उडवून देऊ; प्रशासनाला आला धमकीचा ई-मेल, बीडीडीएसकडून तपासणी.यावेळी राजू गजभिये हा पाठलाग करत घटनास्थळी पोहोचला. त्यानेही सागरवर चाकूने वार केले. या हल्ल्यात सागर गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी कोराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.