Nagpur Crime: प्रेमासाठी कायपण! चक्क प्रेयसीचे लाड पुरवण्यासाठी फोडली नऊ घरे, नागपुरात नेमकं काय घडलं?

नागपूर : 'प्रेमासाठी वाट्टेल ते' या उक्तीची नेहमीच प्रचिती येते. असेच प्रथम वर्षाला शिकणाऱ्या तरुणाने प्रेयसीचे लाड पुरविण्यासाठी चक्क नऊ घरे फोडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गुन्हेशाखेच्या युनिट चारच्या पथकाने या प्रेमवीर चोरट्याला अटक केली आहे..नमन छगन पेठे (वय १९, रा. शारदानगर, हुडकेश्वर रोड) असे आरोपी युवकाचे नाव आहे. त्याचे वडील एका खासगी संस्थेत लेखापाल असून मोठी बहीणही नोकरी करते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १४ सप्टेंबरला दुपारी चार वाजताच्या सुमारास बेलतरोडी हद्दीतील रेवतीनगरातील जैन अपार्टमेंटमध्ये राहणारे सुभाष सुरेश धारकर (वय ४५) अंत्यविधीला गेले होते..ही संधी साधून चोरट्याने त्यांच्या घराच्या मुख्य दाराचे कुलूप तोडून कपाटातील सोन्याच्या दागिन्यांसह ३ लाख ६९ हजार ४०१ रुपयांचा ऐवज चोरला. याप्रकरणी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गुन्हे शाखेचे युनिट चारचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कमलाकर गड्डीमे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने त्याचा समांतर तपास सुरू केला..गुन्हे शाखेचे पथक गस्तीवर असताना एका विना क्रमांकाच्या दुचाकीने जाणाऱ्या १९ वर्षीय युवकास ताब्यात घेतले. चौकशी केली असता त्याने हुडकेश्वर येथील घरफोडीची कबुली दिली. याशिवाय बेलतरोडीत तीन, हुडकेश्वरमध्ये दोन आणि अजनी, सक्करदरा, प्रतापनगरात प्रत्येकी एक अशा नऊ घरफोड्या केल्याची माहिती दिली. त्याच्याकडून ७८ हजार रुपये रोख, दोन मोबाईल फोन, १७० ग्रॅम सोन्याचे दागिने व सोने, मोपेड असा एकूण २० लाख १३ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. दरम्यान चौकशीत त्याने प्रेयसीवर पैसा खर्च करण्यासाठी घरफोड्या केल्याची कबुली दिली..दुपारीच करायचा घरफोडीनमन हा एखाद्या अपार्टमेंटमधील तिसऱ्या आणि चौथ्या माळ्यावर असलेल्या घरात दुपारी चोरी करायचा. त्यासाठी त्याच्याकडे अनेक बनावट चाव्या होत्या. एकटाच घरफोडी करीत असल्याने त्याच्यावर अनेकदा कुणी शंकाही घेत नव्हते..महागड्या वाहनांची खरेदी, ओयोचे १ लाखाचे बिलनमन पेठे याचे लहानपणापासून वस्तीतील एका मुलीवर प्रेम होते. तिच्यासाठी तो काहीही करायला तयार होता. दरम्यान दोघांनीही एका महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्यानंतर तिच्या प्रेमात तो गेल्या दीड महिन्यांपासून नियमित भाड्याने वाहन घेऊन तिला फिरवायचा. त्याने तिच्यासाठी महागड्या गाड्यांची खरेदी केली. तसेच ओयोमध्ये महागडी खोली घेऊन तो तिच्यासोबत राहीला. त्यासाठी त्याने एक लाख रुपयांचे बिल दिल्याची माहिती आहे..