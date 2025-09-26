नागपूर

Nagpur Crime: प्रेमासाठी कायपण! चक्क प्रेयसीचे लाड पुरवण्यासाठी फोडली नऊ घरे, नागपुरात नेमकं काय घडलं?

Nagpur News: नागपूरमध्ये एका १९ वर्षीय तरुणाने प्रेयसीसाठी पैसे खर्च करण्याच्या नादात तब्बल नऊ घरफोड्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून २० लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
नागपूर : ‘प्रेमासाठी वाट्टेल ते’ या उक्तीची नेहमीच प्रचिती येते. असेच प्रथम वर्षाला शिकणाऱ्या तरुणाने प्रेयसीचे लाड पुरविण्यासाठी चक्क नऊ घरे फोडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गुन्हेशाखेच्या युनिट चारच्या पथकाने या प्रेमवीर चोरट्याला अटक केली आहे.

