Nagpur News : भिंतीवर स्वच्छ भारत; पण शेजारीच कचऱ्याचा पर्वत! सिद्धेश्वर सभागृह परिसरात मनपाची मोठी कारभारशैली उघडी!

नागपूर : स्वच्छ भारत अभियानाची भिंत उभारून त्या भिंतीच्या शेजारीच अनधिकृत डंपिंग यार्ड उभारण्याचे कर्तृत्व महानगर पालिकेने गाजविले आहे. सिद्धेश्वर सभागृहाच्या परिसरात मागील काही महिन्यांपासून कचऱ्याचा ढीग वाढताना दिसून येत आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मानेवाडा सिमेंटरोडवर सिद्धेश्वर सभागृहाजवळ सतत अस्वच्छता असते. .त्याठिकाणी नागपूर महानगर पालिकेने स्वच्छ भारत अभियानाची भिंत उभारली आहे. मात्र लोकं त्या भिंतीच्या समोरच कचरा टाकतात. या भिंतीच्या मागच्या बाजूला डंपिंग यार्ड तयार झाले आहे. या साचलेल्या कचऱ्याचा दुर्गंध संपूर्ण परिसरात पसरला आहे. या संदर्भात परिसरातील नागरिकांनी मनपा प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. येथील सततच्या अस्वच्छतेमुळे नागरिकांना आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. .Pune News: डिग्लोबलायझेशनच्या युगात परकीय निधीवर चालणारे अनेक स्टार्टअप्स बंद पडण्याची शक्यता; डॉ. अंकित शाह यांचे भाकीत.परिसरातील नागरिकांनी संबंधित विभागाकडे हा कचरा हटवण्यासाठी वारंवार मागणी केली. मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. येथील कचरा त्वरित हटवून परिसराची स्वच्छता पूर्णपणे करण्यात आली नाही, तर आम्हाला अनेक आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने याविषयी त्वरित योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..तुम्हीही समस्या पाठवू शकता‘नगरवारी’ कॉलमच्या माध्यमातून आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात भेडसावणाऱ्या समस्या तुम्ही मांडू शकता. त्यासाठी आमच्या ९२२६१६९८७८ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करा. आम्ही तुमची समस्या प्रकाशित करून ती लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.