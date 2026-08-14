Nagpur SIR: जिल्ह्यातील १०.८१ लाख मतदारांचा शोध लागेना!; एसआयआर ; मतदार यादीतून नावे होणार कमी ; प्रशासनाकडून एएसडी मतदारांची यादी जाहीर

नागपूर: भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेत जिल्ह्यात तब्बल १० लाख ८१ हजार २१४ मतदार ‘गणना प्रपत्र जमा न होणे’ (एन्युमरेशन फॉर्म जमा न केलेले) या प्रवर्गात आढळले आहेत. एकूण ४६ लाख ३८ हजार ५८९ मतदारांच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल २३.३१ टक्के आहे. एसआयआरअंतर्गत जिल्ह्यातील ४ हजार ६१० बीएलओंनी घरभेटी दिल्यानंतर हे १०.८१ लाख मतदार गैरहजर, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, मृत, अन्यत्र नोंदणी केलेले किंवा इतर कारणांमुळे न आढळल्याचे (एएसडी) प्रशासनाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील ४६ लाख ३८ हजार ५८९ मतदारांपैकी ३१ लाख ३० हजार २१३ मतदारांचे (६७.४८ टक्के) गणना प्रपत्र भरून स्वाक्षरीसह प्राप्त झाले आहेत. मात्र, तब्बल १० लाख ८१ हजार २१४ मतदारांकडून प्रपत्र प्राप्त झाले नाहीत..या ‘अनकलेक्टेबल’ मतदारांमध्ये २ लाख ९९ हजार ६४७ मतदार घरभेटीवेळी गैरहजर होते. ४ लाख ४८ हजार २२३ मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित आढळले. याशिवाय २ लाख २५ हजार ६२७ मृत असल्याचे कुटुंबीयांकडून कळले तर १ लाख ४ हजार ४४७ मतदारांची अन्यत्र नोंदणी केलेले अथवा दुबार आणि ३ हजार २७० मतदार इतर प्रवर्गातील आढळून आलेत.जिल्ह्यातील १०.८१ लाख मतदारांचा शोध लागेना!विशेष म्हणजे, या १०.८१ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून थेट वगळण्यात आली नसून, त्यांना ‘गणना प्रपत्र जमा न होणे’ या प्रवर्गात नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित मतदारांच्या वास्तव्याबाबत किंवा नोंदणीबाबत माहिती उपलब्ध झाल्यास त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची प्रक्रिया पुढे राबविली जाणार आहे..Al Qaeda Attack: लाल किल्ला दहशतवादी हल्ल्यामागे ‘अल कायदा’; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा.९०.७९ मतदारांची पडताळणी पूर्णदरम्यान, जिल्ह्यातील ९०.७९ टक्के म्हणजेच ४२ लाख ११ हजार ४२७ मतदारांबाबतची पडताळणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित ४ लाख २७ हजार १६२ मतदारांची पडताळणी अद्याप प्रलंबित आहे. प्रशासनाने ‘अनकलेक्टेबल ईएफ’ प्रवर्गातील मतदारांच्या यादी संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींना (बीएलए) उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर विधानसभा मतदारसंघनिहायदेखील ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.."जिल्ह्यात गैरहजर, कायम स्थलांतरित, मृत, दुबार/अन्यत्र नोंदणी झालेले असे तब्बल १०.८१ लाख २१४ मतदार आहेत. त्या सर्वांची नावे गणना प्रपत्र जमा न होणे या प्रवर्गात बीएलओंनी नोंदविली आहेत. त्यांची एक स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध केली असून, त्यातील मतदारांच्या वास्तव्याबाबत संबंधित मतदार किंवा मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनी माहिती बीएलओंना उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करता येणार आहे. त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२६पर्यंत एन्युमरेशन फॉर्म भरून देण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे."- डॉ. रचना इंदूरकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नागपूर..निवडणुका कशा घ्यायच्या?उच्च न्यायालयात प्रशासनाच्या अडचणींवर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरणनागपूर: अकोला जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २०२४ मध्ये संपूनही निवडणुका न झाल्याने तेथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. या ठिकाणी निवडणुका घ्याव्या, या विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु, प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी मतदार यादी विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेच्या कामात व्यस्त आहे. मग, या काळात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कशा घ्यायच्या, असा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दिलेल्या उत्तरामध्ये उपस्थित केला आहे..Pune Accident : कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल, चालकाचे नियंत्रण सुटले; ४ ते ५ वाहनांना धडक....सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी उत्तर दाखल केले. राज्यातील अशा १९ जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांसह अन्य सदस्यपदांच्या निवडणुकीची घोषणा लवकरच केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. मात्र, निवडणुकीची घोषणा करण्यापूर्वी विविध बाबींचा विचार करावा लागतो, असे आयोगाने नमूद केले आहे. सध्या राज्यात १४ मेपासून विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहीम सुरू आहे..त्याअंतर्गत नव्याने मतदार याद्या बनविल्या जात आहेत. तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि अन्य कर्मचारी या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्धतेचाही विचार करावा लागणार आहे. याशिवाय मॉन्सूनमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मोहिमा, महत्त्वाचे सण आणि जनगणना अशा मोहिमा या बाबींचाही विचार करून निवडणुकांचे वेळापत्रक निश्चित करावे लागते, असे आयोगाने उच्च न्यायालयाला सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.