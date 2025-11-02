Nagpur CCTV Cameras: स्मार्ट शहरातील निम्मे; सीसीटीव्ही बंद,परिमंडळ पाच, सहामधील सर्वच ठाणी ‘सर्व्हिलन्स’ बाहेर

नागपूर : शहरात गेल्या काही वर्षांमध्ये घरफोड्या, दुचाकी वाहनांच्या चोरीसह अन्य चोऱ्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. चोरीच्या तपासात सीसीटीव्हीचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, शहरातील बारा ते पंधरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने गुन्हेगारांचा मागोवा कसा काढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..एलॲण्डटी कंपनीने शहरात ३ हजार ७०० च्या वर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सध्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट रस्ते, मेट्रो आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे सुरू आहे. या कामांमध्ये विविध ठिकाणी खोदकाम करून ठेवण्यात आले आहे. यात कॅमेऱ्याच्या केबलचेही नुकसान झाले आहे..शिवाय ठिकठिकाणी सिमेंट आणि उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे वाठोडा, कपिलनगर, कामठी, जरीपटका, कपिलनगर, पारडी, यशोधरानगर, कळमना, हुडकेश्वर या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील १ हजार ७०० कॅमेरे गेल्या काही महिन्यांपासून बंद आहेत. बंद कॅमेऱ्यांची संख्या ४५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केल्यास सकारात्मक उत्तर मिळत नाही. याचा फटका पोलिसांना बसत असून, गुन्हेगार याचा फायदा घेत आहेत..‘स्मार्ट पोलिसिंग’ला फटकागेल्या काही वर्षांमध्ये शहर पोलिसांकडून ‘स्मार्ट पोलिसिंग’वर भर दिला जात आहे. या पद्धतीत सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, या यंत्रणेचे निम्मे डोळे मिटलेले असल्याने चोरीच्या घटनाही वाढल्या आहेत..Pandharpur News : पंढरपूर शहरात गुन्हेगारी वाढली; आमदार समाधान आवताडे यांचे पोलिसांच्या कामगिरीवर बोट.वचक कसा बसणार?शहरातील जरिपटका, मानकापूर, कपिलनगर आणि इतर भागातील निम्मे सीसीटीव्ही बंद असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शहरात होणाऱ्या चोऱ्या आणि घरफोड्यांतील आरोपी चोरी करून मध्यप्रदेश आणि तेथून उत्तरभारत, बिहार आणि पश्चिम बंगालकडे पळतात. त्यासाठी याच मार्गांचा वापर होताना दिसून येतो. नेमके याच मार्गावरील कॅमेरे बंद असल्याने त्यांचे फावते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.