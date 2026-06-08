Forest Department Fraud: वनविभागाचा अधिकारी असल्याचे सांगून १९ जणांना गंडविले ९२ लाखांनी फसवणूक; टेंडर आणि नोकरीचे आमिष

नागपूर : स्वतःला वनविभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी व टेंडर हेड असल्याचे भासवून टेंडर मिळवून देणे आणि नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत पुण्यातील ठकबाजाने १९ जणांची ९२ लाख ४४ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी ठकबाजाविरोधात फसवणुकीसह विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला..विवेक श्याम कांबळे (वय २९, रा. चिंचवड) असे ठकबाजाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंगद गुलाब खैरे (वय ३९, पांडे ले-आऊट, रा. नांदा, कोराडी) यांचे मित्र बाबुलाल यादव यांचा मिहान येथील डी.वाय.पाटील क्रिकेट क्लब आहे. या क्लबमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी अंगद जात असतात. तेथे त्यांची आरोपी विवेक कांबळेशी ओळख झाली. कांबळे याने स्वतःला महाराष्ट्र वनविभागातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे सांगत ओळखपत्रही दाखविले. तसेच अनेकांना वनविभागाची टेंडरे मिळवून दिल्याचा दावाही केला. .त्याच्यावर विश्वास बसल्याने अंगद यांनी त्याला वनविभागाचे टेंडर मिळवून देण्याची विनंती केली. त्यासाठी कांबळे याने अंगद यांना कंपनी स्थापन करून जीएसटी नोंदणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार अंगद यांनी ‘दक्षिता इंटरप्रायझेस’ नावाने कंपनी सुरू केली. त्यानंतर ओळखीच्या कंपनीमार्फत केबल खरेदी करून पुरवठा करण्याच्या नावाखाली आरोपीने विविध खात्यांवर ६ लाख ४४ हजार रुपये जमा करण्यास भाग पाडले. मात्र, पैसे घेतल्यानंतर आरोपीने टाळाटाळ सुरू केली आणि संपर्क तोडला. चौकशीअंती तो वनविभागात नोकरी करत नसल्याचे उघड झाले. तपासात आरोपीने इतर अठरा जणांना मेट्रोमध्ये नोकरी व टेंडर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपये उकळल्याचे समोर आले..पाच महिन्यात १९ जणांची फसवणूकविवेक कांबळे याने १ ऑक्टोबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आरोपीने १९ जणांकडून एकूण ९२.४४ लाख रुपये उकळल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.