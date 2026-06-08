नागपूर

Forest Department Fraud: वनविभागाचा अधिकारी असल्याचे सांगून १९ जणांना गंडविले ९२ लाखांनी फसवणूक; टेंडर आणि नोकरीचे आमिष

वनविभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याचे भासवून टेंडर व नोकरीचे आमिष दाखवत १९ जणांकडून ९२.४४ लाखांची लूट; पाच महिन्यांत उघडकीस आलेला मोठा घोटाळा
Nagpur Fraud

Impersonation Racket: Pune Conman Booked for Posing as Senior Forest Department Official

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : स्वतःला वनविभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी व टेंडर हेड असल्याचे भासवून टेंडर मिळवून देणे आणि नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत पुण्यातील ठकबाजाने १९ जणांची ९२ लाख ४४ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी ठकबाजाविरोधात फसवणुकीसह विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला.

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