Soybean Procurement Nagpur: अखेर हमीभावात सोयाबीन खरेदीचा मुहूर्त ठरला; पोर्टल सुरू, नऊ केंद्रांना मंजुरी, सोमवारपासून नोंदणी

Registration for MSP Procurement to Begin Monday: हमीदराने सोयाबीनसह कडधान्य खरेदीवर अखेर मुहूर्त सापडला आहे. सोमवारपासून पोर्टलवर नोंदणी तर प्रत्यक्ष १५ नोव्हेंबरपासून खरेदी प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चेतन बेले

नागपूर : हमीदराने सोयाबीनसह कडधान्य खरेदीवर अखेर मुहूर्त सापडला आहे. सोमवारपासून पोर्टलवर नोंदणी तर प्रत्यक्ष १५ नोव्हेंबरपासून खरेदी प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे. यासाठी पणन तसेच एनसीसीएफ अंतर्गत नऊ केंद्रांना हमीदराने खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

