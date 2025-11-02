Soybean Procurement Nagpur: अखेर हमीभावात सोयाबीन खरेदीचा मुहूर्त ठरला; पोर्टल सुरू, नऊ केंद्रांना मंजुरी, सोमवारपासून नोंदणी

चेतन बेलेनागपूर : हमीदराने सोयाबीनसह कडधान्य खरेदीवर अखेर मुहूर्त सापडला आहे. सोमवारपासून पोर्टलवर नोंदणी तर प्रत्यक्ष १५ नोव्हेंबरपासून खरेदी प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे. यासाठी पणन तसेच एनसीसीएफ अंतर्गत नऊ केंद्रांना हमीदराने खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे..हमीदराने सोयाबीनसह कडधान्य खरेदीसाठी केंद्र शासनाने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तसेच महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची नोडल एजंसी म्हणून नियुक्ती केली आहे..यात राज्यातील काही जिल्हे नाफेडला तर काही जिल्हे एनसीसीएफला गेले आहे. नागपूर जिल्हा एनसीसीएफला गेला आहे. जिल्ह्यात १३ ठिकाणी हमीभाव केंद्र सुरू करण्यासाठी पणन महासंघाने प्रस्ताव ठेवला होता. .मात्र त्यातील केवळ ७ केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. तर सहा केंद्र नामंजूर करण्यात आले आहे. या केंद्रावर खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. मात्र पौर्टल ॲक्टिवेट न झाल्याने ही नोंदणी सोमवारपासून होणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत ही नोंदणी करता येणार असल्याचे पणन महामंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..यंदा सोयाबीनचे अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. खुल्या बाजारात दर हमीदराच्या तुलनेत चांगलेच कोसळले आहेत. मिळणाऱ्या दरांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून त्याला दिलासा देण्यासाठी हमीदाराने शासकीय खरेदी सुरू होणे आवश्यक होते. दिवाळीपूर्वी केंद्र सुरू होईल, ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. नोडल एजंसी नियुक्त करताना केलेली हेळसांड व नियमावलीतील बदल, यामुळे सोयाबीनची खरेदीसाठी जवळपास महिनाभराचा विलंब झाला आहे..१५ नोव्हेंबरपासून खरेदीस होणार प्रारंभनोंदणीला सोमवारपासून सुरुवात होत असून ही नोंदणी दोन महिने चालणार आहे. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी १५ नोंव्हेबरपासून होणार आहे. पुढे ९० दिवस फेब्रुवारी १५ पर्यंत केली जाणार असल्याचे पणन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..या केंद्रांना मिळाली मंजुरीजिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादन घेणाऱ्या तालुक्यांतील नरखेड, काटोल, सावनेर, कळमेश्वर, रामटेक , उमरेड, भिवापूर या तालुक्याच्या ठिकाणी मार्केटिंग फेडरेशनचे तर पारशिवनी तसेच कळमना येथे विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनचे हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू केले आहे..E-Crop Inspection: तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी रखडली; अहमदपुरातील २० टक्के शेतकरी राहणार वंचित.खरेदीसाठी आदेश प्राप्त झाले आहे. मात्र एनसीसीएफकडून अद्याप पोर्टल ॲक्टिवेट झाले नाही. सोमवारपर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल.-अजय बिसेन, जिल्हा पणन अधिकारी नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.