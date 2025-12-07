नागपूर

Winter Session: तोट्यातील महामंडळाचे आर्थिक विघ्न संपेना! मोक्याची जागा गेली, मोबदलाही रखडला, प्रवासी सुविधा, विकासकामांवर परिणाम

ST Corporation: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)ची शहरातील अतिशय मोक्याची जागा मेट्रो प्रकल्पात गेली. सात वर्षे होऊनही त्याचा मोबदला मिळाला नाही. महामंडळ तोट्यात असल्याची ओरड नेहमीचीच आहे.
नागपूर : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)ची शहरातील अतिशय मोक्याची जागा मेट्रो प्रकल्पात गेली. सात वर्षे होऊनही त्याचा मोबदला मिळाला नाही. महामंडळ तोट्यात असल्याची ओरड नेहमीचीच आहे. आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या महामंडळाचे विघ्न संपत नसल्याने प्रवासी सुविधा आणि विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

