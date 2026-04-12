नागपूर

Nagpur Student End Life : 'माफ कर, मम्मी, तुझा मुलगा..' , बीसीएत शिकणाऱ्या मुलाने आईला चिट्टी लिहली अन्..., मित्राला फोन करून नको होत ते केलं

exam stress student death : नागपूरमध्ये परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याने विद्यार्थ्याने टोकाचे पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना. विद्यार्थ्यांवरील वाढत्या तणावाचा मुद्दा ऐरणीवर.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Nagpur student end of life exam failure : बीसीए अभ्यासक्रमातील पहिल्या वर्षात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याने सुसाईड नोट मध्ये ‘माफ कर, मम्मी, तुझा मुलगा काहीच करू शकत नाही’ असे लिहून पंख्याला चादरीच्या साहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता.१२) सकाळी साडेनऊ वाजताच्या सुमारास नागपूर लाडीकर ले-आऊट परिसरात उघडकीस आली. याप्रकरणी हुडकेश्‍वर पोलिसांनी आकस्मित मृत्यूची नोंद केली आहे.

Loading content, please wait...
