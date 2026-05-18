Nagpur News: प्रेमविवाहानंतर १२ वर्षे संसार, पत्नी दुसऱ्यासोबत गेली; पतीनं उचललं टोकाचं पाऊल

नागपूर: पत्नीच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून ३४ वर्षीय युवकाने गळफास घेत आत्महत्या केली. याप्रकरणी वाडी पोलिसांनी पत्नीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे..मनीष देवानंद देशभ्रतार (रा. रघुपतीनगर, वाडी) असे मृताचे, तर पूजा देशभ्रतार असे आरोपी पत्नीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मनीष यांचा १२ वर्षांपूर्वी पूजासोबत प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना दोन मुले आहेत..मागील काही दिवसांपासून पती-पत्नीमध्ये सतत खटके उडत होते. पूजा अनेकांशी फोनवर बोलत असल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये भांडणे व्हायची. १४ मार्चला पूजा ही प्रणय नावाच्या युवकासोबत घर सोडून गेली होती..मनीष यांनी तिला विजयवाडा येथून परत आणले. त्यानंतर ती माहेरी निघून गेली. मुलांची जबाबदारी घेण्यास तिने नकार दिल्याने मनीष मानसिक तणावात होते. या त्रासाला कंटाळून मनीष यांनी २० एप्रिल रोजी राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली.