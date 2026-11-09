Nagpur News: पहिली दिवाळी ठरली शेवटची! लग्नाला अवघे झाले तीन महिने, नागपुरात शिक्षक दाम्पत्याचा मृत्यू, नेमकं कारण काय?

नागपूर : दिवाळी साजरी करण्यासाठी घरी आलेल्या शिक्षक दाम्पत्याने लक्ष्मीपुजनाच्या दिवशी गळफास घेत आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. ८) सकाळी बेसा येथील रेवतीनगर परिसरात उघडकीस आली. मनीष प्रल्हाद गणवीर (वय ३८) आणि सोनाली मनीष गणवीर (वय ३५) अशी मृतांची नावे आहेत. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दोघेही सुरजागड येथे एका प्रसिद्ध शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. ऑगस्ट महिन्यात दोघांचेही लग्न झाले होते. विशेष म्हणजे, दोघांचाही हा दुसरा विवाह होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, जयताळा येथील त्यांचे नातेवाईक प्रशिक अजय लांडगे (वय २६) हे रविवारी सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास त्यांना भेटण्यासाठी घरी गेले होते. मात्र, घरातून प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांनी टिनाच्या शेडवरून दुसऱ्या मजल्यावरील गॅलरी गाठली..खिडकीतून पाहिले असता बेडरूममध्ये दोघेही ओढणीच्या साहाय्याने छताच्या पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसले. लांडगे यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. बेलतरोडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दोघांचे मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी मेडिकल रुग्णालयात पाठविले. पती-पत्नीने टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. बेलतरोडी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, या घटनेमागील कौटुंबिक किंवा अन्य कारणांचा तपास सुरू आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.पहिली दिवाळी ठरली शेवटचीपोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनीष आणि सोनाली या दोघांनीही आपल्या पहिल्या लग्नातून पती-पत्नीशी फारकत घेतली होती. दोघेही एकाच ठिकाणी काम करीत असल्याने त्यांची मने जुळली. त्यामुळे दोघांनीही आंतरजातीय विवाह केला. त्यानंतर पहिली दिवाळी असल्याने आणि शाळेला सुट्या असल्याने नागपुरातील बेसा येथील घरात आले. आदल्या दिवशी त्यांनी दिवाळीची तयारीही केली होती. मात्र, अचानक दोघांनीही आत्महत्या का केली? हा प्रश्न सर्वच नातेवाईकांना पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.