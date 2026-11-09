नागपूर

Nagpur News: पहिली दिवाळी ठरली शेवटची! लग्नाला अवघे झाले तीन महिने, नागपुरात शिक्षक दाम्पत्याचा मृत्यू, नेमकं कारण काय?

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Besa Nagpur Teacher Couple Death Three Months After Marriage Belatrodi Police Investigate the Mysterious Incident

Besa Nagpur Teacher Couple Death Three Months After Marriage Belatrodi Police Investigate the Mysterious Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : दिवाळी साजरी करण्यासाठी घरी आलेल्या शिक्षक दाम्पत्याने लक्ष्मीपुजनाच्या दिवशी गळफास घेत आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. ८) सकाळी बेसा येथील रेवतीनगर परिसरात उघडकीस आली. मनीष प्रल्हाद गणवीर (वय ३८) आणि सोनाली मनीष गणवीर (वय ३५) अशी मृतांची नावे आहेत.

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