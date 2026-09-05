Nagpur illegal steroid sale: नागपुरात परवाना नसताना टेस्टोस्टेरॉन औषधांची विक्री; १६.६५ लाखांचा साठा जप्त, दोघांविरुद्ध गुन्हा

नागपूर : त्रिमूर्तीनगरातील ‘ऑल मेडिसिन्स डॉट कॉम’ या औषध विक्री पेढीत परवानगीशिवाय टेस्टोस्टेरॉनसह अन्य स्टेरॉइडयुक्त औषधांची साठवणूक, रिपॅकिंग आणि विक्री केल्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीत समोर आला होता. तपासणीदरम्यान १६ लाख ६५ हजार मुद्देमाल जप्त जप्त केला होता. या प्रकरणी शुक्रवारी प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात हरवंश रणवीरसिंह व यश सुनिल उईके यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे..औषध निरीक्षक स्वाती भरडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने २९ डिसेंबर २०२५ रोजी पेढीची तपासणी केली होती. यावेळी अनलेबल्ड इंजेक्शनच्या वायल्स, पावडरची पाकिटे, ‘टेस्टोस्टेरॉन’ असा उल्लेख असलेली पावडर, रिकाम्या वायल्स, फ्लिप-ऑफ कॅप्स, वायल सीलिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आणि वजनकाटा आदी साहित्य आढळले. या तपासणीत चार नमुने घेण्यात आले. त्यानंतर ३० डिसेंबर रोजी आणखी दोन नमुने घेऊन उर्वरित औषधसाठा व साहित्य जप्त करण्यात आले होते. तपासात पेढीने टेस्टोस्टेरॉन एन्थेटसारखा सक्रिय औषधी घटक मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्याचे तसेच त्याचे लहान पाकिटांत रिपॅकिंग करून ऑनलाइन ऑर्डरनुसार परदेशी ग्राहकांना पाठविल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आल्याचे औषधी प्रशासनाने नमूद केले आहे. .पेढीमालकाने चौकशीदरम्यान टेस्टोस्टेरॉन एपीआय ची खरेदी करून ऑनलाइन मागणीनुसार त्याचे रिपॅकिंग केल्याचे मान्य केल्याचे तपास अहवालात नमूद आहे. तसेच ‘ऑर्फोरग्लिप्रॉन’ या अद्याप विपणनासाठी मंजूर नसलेल्या औषधाचीही बिनबिलाने खरेदी-विक्री केल्याचे समोर आले. प्रतापनगर पोलिसात दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.