नागपूर

Nagpur illegal steroid sale: नागपुरात परवाना नसताना टेस्टोस्टेरॉन औषधांची विक्री; १६.६५ लाखांचा साठा जप्त, दोघांविरुद्ध गुन्हा

परवान्याविना टेस्टोस्टेरॉनसह स्टेरॉइडयुक्त औषधांचा साठा, रिपॅकिंग आणि ऑनलाइन विक्री उघड; १६.६५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Unlicensed testosterone drug sale exposed in Nagpur.

Unlicensed testosterone drug sale exposed in Nagpur.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : त्रिमूर्तीनगरातील ‘ऑल मेडिसिन्स डॉट कॉम’ या औषध विक्री पेढीत परवानगीशिवाय टेस्टोस्टेरॉनसह अन्य स्टेरॉइडयुक्त औषधांची साठवणूक, रिपॅकिंग आणि विक्री केल्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीत समोर आला होता. तपासणीदरम्यान १६ लाख ६५ हजार मुद्देमाल जप्त जप्त केला होता. या प्रकरणी शुक्रवारी प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात हरवंश रणवीरसिंह व यश सुनिल उईके यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे.

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