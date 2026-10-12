Nagpur News: तिसरा रिंगरोड ठरणार प्रगतीचा महाकॉरिडॉर!; १०७ गावांतून जाणार १४९ किमी मार्ग; रस्ता, मेट्रो अन् टाऊनशिपचे नियोजन

नागपूर, : नागपूरच्या विकासाला नवी दिशा देणारा १४९ किलोमीटर लांबीचा तिसरा रिंगरोड आता केवळ महामार्ग न राहता, अलीबाग-विरारच्या धर्तीवर मल्टिमोडल कॉरिडॉर म्हणून विकसित होणार आहे. रस्ते, मेट्रो, टाऊनशिपसह पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक जाळे या मार्गावर उभारण्याचे नियोजन आहे.नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) माध्यमातून १२० मीटर रुंद आणि १४९ किलोमीटर लांबीचा तिसरा रिंगरोड विकसित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधील १०७ गावांतून जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. या रिंगरोडमुळे शहरासह सध्या अस्तित्वात असलेल्या दोन्ही रिंगरोडवरील अवजड वाहनांचा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.तिसरा रिंगरोड ठरणार प्रगतीचा महाकॉरिडॉर!हा प्रकल्प केवळ महामार्गापुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील नागरी विस्तार, औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रस्ते वाहतुकीसोबतच सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रो रेल्वे, टाऊनशिप तसेच पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या आणि गॅस पाइपलाइनसारख्या सुविधांचे एकात्मिक नियोजन प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे, या मार्गाच्या मध्यभागातून मेट्रो रेल्वे मार्ग उभारण्याचे नियोजन असून, त्यामुळे शहराबाहेरील भागांत औद्योगिक व व्यावसायिक केंद्रे तसेच निवासी वसाहतींच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तिसरा रिंगरोड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सर्व राज्य-राष्ट्रीय महामार्गाला ओलांडून तयार करण्याचे नियोजन आहे. शिवाय या रस्त्याला शंभरावर गावांचे थेट रस्तेही जोडण्यात येणार असल्याने ग्रामस्थांचाही प्रवास सुकर होण्यासोबतच त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा प्रशासन करत आहे..बाह्यवाहतुकीस ठरणार सक्षम पर्यायतिसऱ्या रिंगरोडवर पारशिवनी तालुक्यातील इटगाव, हिंगण्यातील तुरागोंदी, शिरूळ आणि कामठीतील परसाड येथे ४० हेक्टरवर सर्वसुविधायुक्त ट्रान्सपोर्ट प्लाझा तयार होणार आहे. त्यामुळे मालवाहतूक, लॉजिस्टिक सेवा आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच बाह्यवाहतुकीस सक्षम पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका वठविणार आहे..कुठून जाणार तिसरा रिंग रोड?सुमारे १३ हजार ७४८ कोटींतून प्रस्तावित हा तिसरा रिंग रोड नागपूर (ग्रा.), हिंगणा, कुही, कळमेश्वर, उमरेड, सावनेर, कामठी, पारशिवनी, मौदा या नऊ तालुक्यांतील १०७ गावांतून जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एनएमआरडीएला हुडकोकडून ४ हजार ८०० कोटींचे कर्ज उचलण्यास शासनाची हमी प्राप्त आहे.दिवाळीपूर्वी होणार जमिनीच्या मोजणीला सुरुवातमध्य भारताचे आर्थिक केंद्र म्हणून नागपूर उदयास येणारगावातील नागरिकांना नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणारभविष्यातील वाढत्या वाहतुकीचा शहरावरील भार कमी होणारगावातील नागरिकांचे शहराकडे स्थलांतरण थांबणारप्रकल्पाच्या जमीन खरेदी व्यवहारासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफएनएमआरडीए आचारसंहितेनंतर प्रकल्पाच्या डीपीआरसाठीची निविदा उघडणारभविष्यात मार्गावरून मेट्रो धावणार असल्याने शहराशी कनेक्टिव्हिटी सुकर होईल.तिसरा रिंगरोड हा अलीबाग-विरारप्रमाणे प्रस्तावित ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ असणार आहे. त्यावरून भविष्यात मेट्रो धावणार आहे. मार्गालगत टाऊनशिप व युटिलिटी सुविधाही विकसित होतील. त्याचा लगतच्या गावातील नागरी व औद्योगिक क्षेत्रांना लाभ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यासाठी पुढे यावे. त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदलाही मिळेल.- संजय मीणा, आयुक्त, एनएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.