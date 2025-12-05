Nagpur Scam: ट्रेडिंगच्या बहाण्याने एक कोटीने फसवणूक; सदर पोलिसाकडून पाच ठकबाजांविरुद्ध गुन्हा

नागपूर : ‘ट्रेडिंग प्रॉफीट फंड’ यामध्ये गुंतवणूक केल्यास पंधरा दिवसाच दीडपट नफ्याचे आमिश दाखवून अमरावतीच्या प्राध्यापकाला पाच ठकबाजांनी एक कोटी रुपयांनी गंडा घातला. विजय केशवराव टोपे (वय ५२ रा. संतकृपा निवास, अंबापेठ, अमरावती) यांनी याप्रकरणी दिलेल्या तक्रारीवरून सदर पोलिसांनी पाच जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..प्रशांत नायडू (वय ५० रा.भिलगाव), महेश वरघडे (वय ४५ रा. मानेवाडा रोड), संतोष सातपुते (वय ४५ रा. चांदमारी चौक, खामगाव), विजय बघेले (वय ४० रा.माऊंट रोड, सदर) व बलदेव सिंग, अशी गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक महिन्यापूर्वी विजय यांची संतोष व महेश याच्यासोबत ओळख झाली. दोघांनी विजय यांना प्रशांत नायडू याची भेट घालून दिली. त्यांनी टीपीएफमध्ये गुंतवणूक केल्यास १५ दिवसांमध्ये दीडपट नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. त्यावरून विजय यांनी प्रशांत यांचे भिलगावमधील कार्यालयात गाठले..यावेळी प्रशांतने त्यांना एक कोटीच्या गुंतवणूक केल्यास पंधरा दिवसात ४० लाख नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. तेव्हा त्यांनी वेळ मागून घेतली. मात्र, त्यानंतर प्रशांतचा साथीदार संतोष सातपुते याने गुंतवणुकीसाठी विजय यांच्याकडे तगादा लावला..एक डिसेंबरला विजय व त्याच्या १२ मित्रांनी एक कोटी रुपये जमा करून ती गुंतवणुकीसाठी माऊंट रोडवरील महादेव इंटरप्रायजेसेस या कार्यालयात आणून दिले. पैसे जमा केल्यावर विजय यांना कोडवर्ड असलेली पावती देण्यात आली..Nagpur Fraud : बिल्डरसह निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांना सव्वादोन कोटींचा गंडा; दोन ठकबाजांविरोधात गुन्हा दाखल.ही रक्कम व्हाइट स्क्वेअर टेक्नॉलॉजीमध्ये टीपीएफमध्ये गुंतवणूक करणार असल्याचे त्यांनी विजय यांना सांगितले. दरम्यान सर्वजण माऊंटरोडवरील कार्यालय बंद करून पसार झाले. विजय तेथे गेले असता कार्यालय बंद होते. फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी सदर पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.