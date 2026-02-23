नागपूरकरांनो लक्ष द्या! राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यादरम्यान शहरातील वाहतुकीत होणार बदल, 'हे' असतील पर्यायी मार्ग

नागपूर : जामठा येथील ब्रह्मकुमारीज ‘विश्वशांती सरोवर’ येथे बुधवारी (ता.२५) राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या नियोजित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर वर्धा रोड व परिसरातील जड वाहतुकीत तात्पुरता बदल करून ती वाहतूक वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही अधिसूचना २५ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान अंमलात राहणार आहे..वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ११५, ११६, ११७ अन्वये आदेश जारी केला आहे. कार्यक्रमादरम्यान नामपूर-वर्धा व वर्धा-नागपूर मार्गावर गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने जड वाहनांना पर्यायी मार्ग देण्यात येणार आहे..Nagpur Court: भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटकेसाठी दिली लाच; दोघांना विशेष न्यायालयाने सुनावला कारावास.असे असतील बदलवर्धा मार्गावरून डोंगरगाव टोलनाक्याकडून नागपूर, जबलपूर, भंडाराकडे जाणारी जड वाहतूक डोंगरगाव टोलवरून वळवून गुमगावमार्गे समृद्धी झिरो सर्कलकडे पाठविण्यात येईल.वर्धा मार्गावरून बुटीबोरीमार्गे जाणारी जड वाहतूक दाताळा गावमार्गे समृद्धी झिरो सर्कलकडे वळवली जाईल.समृद्धी महामार्गावरून अमरावतीकडून नागपूरकडे येणारी वाहतूक समृद्धी झिरो सर्कल-वृंदावन कटिंग येथे थांबविण्यात येईल..पांजरा टोल नाक्याकडून येणारी वाहतूक पांगरी टोल नाका येथे थांबविण्यात येईल. समृद्धी मार्गाकडे जाणाऱ्यांना मात्र आवश्यकतेनुसार सोडण्यात येईल.पांजरा टोल नाक्याकडून वर्धाकडे जाणारी वाहतूक समृद्धी झिरो सर्कल-दाताळा-बुटीबोरीमार्गे वळविण्यात येईल.नागपूरकडून वर्धाकडे जाणारी वाहतूक नेमलेल्या ठिकाणी परिस्थितीनुसार थांबविणे किंवा वळविण्यात येईल..Nagpur News: काटोल वरूड मार्गावरील पुलांचे काम अपूर्ण का? उच्च न्यायालयाची केंद्र राज्याला नोटीस; ‘सकाळ’च्या वृत्ताचा दणका.दरम्यान, राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांचा विदर्भ दौरा नियोजित असून यादरम्यान विविध कार्यक्रमांना त्या उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय राष्ट्रपती मुर्मू या शेगाव येथील संत गजानन महाराज मंदिरातही दर्शन घेणार आहे. यावेळी काही वेळासाठी मंदिर सार्वजनिक दर्शनासाठी बंद राहणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.