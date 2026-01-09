CM Devendra Fadnavis: भाजपच्या काळात नागपूरला चढला आधुनिकतेचा साज: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; देशाला दिले विकासाचे मॉडेल!

नागपूर: पूर्वी नागपूर शहर हे विकासाची प्रतीक्षा करीत होते. परंतु नागपूर भाजपच्या काळात आधुनिकतेचे शहर बनले आहे. आम्ही झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे पट्टे वाटप केले. नागपूरने राज्याला व देशाला अनेक विकासकामांचे मॉडेल दिले. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या विक्री करून उत्पन्न मिळविणे, डबल डेकर उड्डाणपूल, २४ बाय ७ पाणी पुरवठ्याचे मॉडेल नागपूरने देशाला दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...मुख्यमंत्र्यांनीही घेतला तर्री पोह्याचा आस्वादस्वागत लॉन येथे आयोजित या मुलाखतीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वांसाठी नागपुरातील प्रसिद्ध तर्री पोह्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. या तर्री पोह्याचा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आस्वाद घेतला..आम्ही नागपूरकर प्लॉट नंबरने नाहीआडनावाने पत्ता सांगतोमी सर्टिफाईड नागपूरकर आहे५ लाख नव्या रोजगाराचे मॉडेल ‘नवीन नागपूर’ ठरणारनागपुरात २५ हजार झोपडपट्टीवासियांना मालकीहक्काचे पट्टे वाटप केले.Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टीसाठी जमिन मालकाला टीडीआर दिला हा नागपुरी मॉडेल राज्याने स्वीकारलानागपूर मेट्रोच्या ४४ किमीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम लवकरच पूर्ण होणारलवकरच नागपूर मेट्रोचा तिसऱ्या टप्प्याचेही काम हाती घेऊमिहानमध्ये १.३२ लाख तरुणांना रोजगार मिळालाओबीसी समाजासाठी काही करण्याची संधी मिळाली ते करूनही दाखविलेनागनदीचे टेंडर झाले असून, ती निर्मल अविरतवाहताना दिसेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.