CM Devendra Fadnavis: भाजपच्या काळात नागपूरला चढला आधुनिकतेचा साज: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; देशाला दिले विकासाचे मॉडेल!

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: पूर्वी नागपूर शहर हे विकासाची प्रतीक्षा करीत होते. परंतु नागपूर भाजपच्या काळात आधुनिकतेचे शहर बनले आहे. आम्ही झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे पट्टे वाटप केले. नागपूरने राज्याला व देशाला अनेक विकासकामांचे मॉडेल दिले. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या विक्री करून उत्पन्न मिळविणे, डबल डेकर उड्डाणपूल, २४ बाय ७ पाणी पुरवठ्याचे मॉडेल नागपूरने देशाला दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

