Nagpur Fraud Case: वाहतूकदाराला ९२.५९ लाखांचा गंडा; बनावट कंपन्यांद्वारे अधिक नफा मिळवून देण्याचेे आमिष

नागपूर: बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिक नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवीत तिघांनी वाहतूकदाराची ९२ लाख ५९ हजार रुपयांनी फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी अंबाझरी पोलिसांनी तिघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..अमित वर्मा (रा. खारघर, जि. रायगड), सुरेशसिंग राठोड आणि चेतनसिंग चव्हाण (दोघेही रा. हिम्मतनगर, गुजरात) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. प्रशांत नटवरलाल लखानी (वय ५४, रा. सिव्हिल लाइन्स) यांनी याबाबत तक्रार दिली. माहितीनुसार, लखानी यांची जेबी लॉजिस्टिक कॉमर्स ही कंपनी असून, तिच्यामार्फत मालाची वाहतूक केली जाते. .अमित वर्मा याची मुंबईत एकेए सप्लायर सोल्यूशन नावाची कंपनी आहे. तो लखानी यांच्या कंपनीचा एजंट म्हणून काम करतो. तर राठोड आणि चव्हाण हे गतिमान सिरॅमिक इंडस्ट्रीज कंपनीचे संचालक आहेत. जून २०२५ मध्ये अमितने राठोड आणि चव्हाण यांच्या कंपनीमार्फत लखानी यांच्या कंपनीशी व्यवहार केला. या व्यवहारातून अधिक नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन देत करार केला. त्यानुसार तिघांनी लखानी यांच्याकडून वेळोवेळी एकूण ९२ लाख ५० हजार रुपये घेतले..तसेच बनावट कंपन्या स्थापन करून त्यांच्यामार्फत लखानी यांच्या कंपनीला मालवाहतुकीचे कंत्राट दिल्याच्या बनावट पावत्या दिल्या. मात्र, प्रत्यक्षात लखानी यांच्या कंपनीला वाहतुकीचे काम मिळाले नाही. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी अंबाझरी पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.