नागपूर

Nagpur Trolley Bus: १४८ कोटींचा ट्रॉली बसच्या डीपीआरला लवकरच मंजुरी; नागपूरच्या वाहतुकीत होणार क्रांती एका मिनिटात चार्ज होणार बस

Nagpur Trolley Bus Project Nears Final Approval: नागपुर रिंग रोडवर आर्टिक्युलेटेड इलेक्ट्रिक (ट्रॉली) बस प्रकल्पाला केंद्र मंजुरीसाठी अंतिम टप्पा. चार्जिंग तंत्रज्ञानासह, ३० बस, वातानुकूलित सुविधा, कमी भाडे, पर्यावरणपूरक प्रकल्प.
Nagpur Trolley Bus

Nagpur Trolley Bus

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शहराच्या रिंग रोडवर आर्टिक्युलेटेड इलेक्ट्रिक (ट्रॉली) बससेवा सुरू करण्याच्या प्रकल्पाला वेग आला असून केंद्र सरकारकडून मंजुरीच्या उंबरठ्यावर असलेला १४८ कोटींच्या प्रस्तावाचा डीपीआर महापालिकेने तयार केला आहे. आता केवळ दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होणार असून या प्रकल्पास हिरवा कंदील मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Ring Road
Development
Trasport
Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com