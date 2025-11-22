Nagpur Trolley Bus: १४८ कोटींचा ट्रॉली बसच्या डीपीआरला लवकरच मंजुरी; नागपूरच्या वाहतुकीत होणार क्रांती एका मिनिटात चार्ज होणार बस

नागपूर : शहराच्या रिंग रोडवर आर्टिक्युलेटेड इलेक्ट्रिक (ट्रॉली) बससेवा सुरू करण्याच्या प्रकल्पाला वेग आला असून केंद्र सरकारकडून मंजुरीच्या उंबरठ्यावर असलेला १४८ कोटींच्या प्रस्तावाचा डीपीआर महापालिकेने तयार केला आहे. आता केवळ दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होणार असून या प्रकल्पास हिरवा कंदील मिळण्याची दाट शक्यता आहे..मनपाकडे या बसच्या संचालनासाठी आलेला ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ प्रलंबित असून केंद्राच्या अंतिम मंजुरीनंतर १६६ कोटींची निधी अनुदान उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्प राबविल्यानंतर नागपूरच्या सार्वजनिक वाहतुकीत मोठी क्रांती घडेल. तसेच पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक नागपूरकडे वाटचाल अधिक वेगवान होणार आहे. या प्रकल्पाचा मनपाकडून डीपीआर तयार करण्यात आला आहे..आता केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. दहा दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या स्तरावर यासंदर्भातील बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. आगामी बैठक लवकरच होणार असून बैठकीत या प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळताच पुढील प्रक्रियेला गती येणार असल्याचे सांगण्यात येते. अशा पद्धतीच्या बसचे संचलन करण्याचा नागपुरातील प्रकल्प हा भारतातील एकमेव ठरणार आहे. हे विशेष..प्रकल्पाची वैशिष्ट्येया प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वायरलेस चार्जिंग तंत्रज्ञान. रिंग रोडवरील आठ ठिकाणी बस चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून केवळ ६० सेकंदात ४० किमी प्रवासासाठी बस चार्ज होणार आहे. बस डेपो अमरावती रोडवरील कृषी विभागाच्या १.२० हेक्टर जागेवर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी अधिसूचना जारी झाली आहे..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .काय सुविधा असणार?या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत शहरात ३० आर्टिक्युलेटेड इलेक्ट्रिकबस धावणार असून या बसची लांबी सुमारे १९ मीटर असूनदोन कंपार्टमेंट्स असतील.या बस दररोज ४२ किलोमीटरचा प्रवास करतील. त्या रिंग रोडवरील६५ महत्त्वाच्या थांब्यांवर थांबणार आहेत. यामध्ये काटोल नाका,एमआयडीसी, हिंगणा टी-पॉइंट, छत्रपती चौक, कळमना आणिकामठी रोडचा समावेश आहे.प्रत्येक बसची १४० प्रवाशांची आसन क्षमता असेल. सोबत वातानुकूलितसुविधा, सीसीटीव्ही, पॅकेटबंद भोजन आणि प्रत्येक सीटवर चार्जिंगपोर्ट उपलब्ध असेल.डिझेल बसांच्या तुलनेत भाडे सुमारे ३० टक्के कमी असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.