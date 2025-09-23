नागपूर

Nagpur Crime: वाटणीवरून काकाचा खून; दोघा पुतण्यांना अटक, लष्करीबाग येथील घटना

Crime News: हिस्से वाटणीच्या जुन्या वादातून पुतण्यांनी लाकडी दांड्याने काकावर हल्ला करीत त्यांना ठार केले. ही घटना रविवारी (ता.२१) रात्री आठ वाजताच्या सुमारास पाचपावली येथील लष्करीबाग परिसरात घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : हिस्से वाटणीच्या जुन्या वादातून पुतण्यांनी लाकडी दांड्याने काकावर हल्ला करीत त्यांना ठार केले. ही घटना रविवारी (ता.२१) रात्री आठ वाजताच्या सुमारास पाचपावली येथील लष्करीबाग परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपी पुतण्यांना अटक केली.

