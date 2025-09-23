Nagpur Crime: वाटणीवरून काकाचा खून; दोघा पुतण्यांना अटक, लष्करीबाग येथील घटना

नागपूर : हिस्से वाटणीच्या जुन्या वादातून पुतण्यांनी लाकडी दांड्याने काकावर हल्ला करीत त्यांना ठार केले. ही घटना रविवारी (ता.२१) रात्री आठ वाजताच्या सुमारास पाचपावली येथील लष्करीबाग परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपी पुतण्यांना अटक केली. .सुरेंद्र राघोजी चौधरी (वय ५५, रा. रा. आंबेडकर कॉलोनी, लष्करीबाग) असे मृत काकाचे नाव आहे. प्रफुल्ल दीपक चौधरी (वय ४२), प्रशांत दीपक चौधरी (वय ४८, दोन्ही रा. आंबेडकर कॉलनी, लष्करीबाग) अशी आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेंद्र चौधरी हे ई-रिक्षाचे काम करीत होते. त्यांना दोन मुले असून ते दोघेही आईसोबत हिगण्यातील इसासनी परिसरात असलेल्या पाटने कॉलनीतील रायसोनी सोसायटीमध्ये वास्तव्यास होते..मात्र, ते पाचपावली येथील घरात वास्तव्यास होते. अधून-मधून ते मुलांकडे जायचे. याच घरात दुसऱ्या बाजूला प्रशांत चौधरी आणि वरचा बाजूला प्रफुल्ल वास्तव्यास होता. प्रशांत एका रुग्णालयात कामाला असून प्रफुल्ल बीव्हीजी कंपनीच्या कचरा गाडीवर काम करतो..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.सुरेंद्र चौधरी आणि त्यांच्या मोठ्या भावाची दोन मुले प्रशांत आणि प्रफुल्ल यांच्यात लष्करीबाग येथील प्लॉटच्या हिस्से वाटणीवरून जुना वाद आहे. या वादातून त्यांचे नेहमी खटके उडायचे. रविवारी सुरेंद्र यांनी दारू पिऊन प्रशांत आणि प्रफुल्ल यांना शिवीगाळ केली. त्यामुळे तिघांत भांडण झाले. यामध्ये प्रशांतने बाजूलाच असलेल्या लाकडी दांड्याने त्यांच्या डोक्यावर वार केला. त्यात ते जखमी झाले. त्यांना मेयोत दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कलम १०९, ३(५) भा.न्या.सं. अन्वये गुन्हा दाखल करून, आरोपींना अटक केली आहे. दरम्यान सायंकाळी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पाचपावली पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.