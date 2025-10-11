Nagpur University: नागपूर विद्यापीठाच्या ‘विद्यापीठ गीत’वर; ‘गिनिज बुक ऑफ वर्ड रेकॉर्ड’ची मोहोर

नागपूर : ‘या भारतात बंधूभाव नित्य वसू दे, दे वरची असा दे’ राष्ट्रसंताच्या हे गीत आज संपूर्ण आसमंतात घुमत होते. सामुहिकरित्या गायलेल्या राष्ट्रसंताच्या या विद्यापीठ गीतावर आज ‘गिनिज बुक ऑफ वर्ड रेकॉर्ड’ची मोहोर उमटली..केवळ गिनिजच नव्हे तर इंडिया, एशिया शनिवारी विद्यापीठाच्या इमारती परिसरात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ५७ व्या पुण्यतिथीनिमित्त ‘सामुहिक विद्यापीठ गीत’ गायनातून विश्वविक्रमी आदरांजली अर्पण करण्यात आली..कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, वर्ध्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर, अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, गुरुकुंज मोझरीचे सरचिटणीस जनार्दनपंथ बोथे, विशेष अतिथी म्हणून सिनेअभिनेता भारत गणेशपुरे, प्र-कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावार, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे, राज्यपाल प्रतिनिधी डॉ. समय बनसोड, डॉ. अजय गोयल तर अध्यक्षस्थानी प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे (चवरे) उपस्थित होत्या..राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी दिलेला करुणा, मानवता, बंधुभाव, एकात्मता, राष्ट्रप्रेम, तरुणांनी 'उद्योगी तरुण, वीर, शिलवान असावे' हा संदेश विद्यार्थ्यांसह समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर राज्य गीत आणि त्यानंतर लगेच विद्यापीठ गीतास सुरुवात झाली..लयबद्ध सुर आणि तालात हजारो विद्यार्थ्यांनी एकसुरात सादर केलेले विद्यापीठ गीत संपूर्ण आसमंतात घुमत होते. विद्यापीठ गीत संपल्यावर परीक्षकांनी विद्यापीठाला मिळालेल्या बहुमानाची घोषणा केली. तत्पूर्वी ‘युवाओ के तुकडोजी महाराज’ या लघुनाटीकेचे सादरीकरण विद्यार्थ्यांनी करीत, त्यांच्या विचारांची आज किती गरज आहे, याचे उत्कृष्ट विवेचन केले..याशिवाय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे संक्षिप्त जीवनदर्शन पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रास्ताविक डॉ. समय बनसोड यांनी तर आभार डॉ. राजू हिवसे यांनी मानले. सूत्रसंचालन डॉ. अमृता इंदूरकर यांनी केले. यावेळी वर्ड रेकॉर्डसाठी परीक्षक म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ड रेकॉर्डच्या इमा ब्रेन, मिलिंद वेर्लेकर उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते विद्यापीठाला प्रमाणपत्रही देण्यात आले. त्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..Nagpur News: बसमध्ये एकतर्फी प्रेमाचा हल्ला; सावरगांवमध्ये तरुणीवर धारदार शस्त्राने वार.असे आहेत रेकॉर्ड-गिनिज बुक ऑफ वर्ड रेकॉर्ड - सर्वाधिक ऑनलाइन व्हिडिओ - १५ हजार ४०३- वर्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया- विद्यापीठ गीत गायनात सहभागी विद्यार्थी - २७ हजार ५३५ ( प्रत्यक्ष विद्यार्थी - १३ हजार १३३, ऑनलाइन सहभाग - १५ हजार ४०२)एशिया रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया - विद्यापीठ गीत गायनात सहभागी विद्यार्थी - २७ हजार ५३५ ( प्रत्यक्ष विद्यार्थी - १३ हजार १३३, ऑनलाइन सहभाग - १५ हजार ४०२)इंडिया रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया - विद्यापीठ गीत गायनात सहभागी विद्यार्थी - २७ हजार ५३५ ( प्रत्यक्ष विद्यार्थी - १३ हजार १३३, ऑनलाइन सहभाग - १५ हजार ४०२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.