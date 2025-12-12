Nagpur University Exam: ओळखपत्राशिवाय विद्यापीठात विद्यार्थ्यांची परीक्षा; धक्कादायक प्रकार उघड, विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विभागाद्वारे विद्यार्थ्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सत्राच्या परीक्षा पाच डिसेंबरपासून सुरू झाल्या. मात्र, या परीक्षांचे विद्यार्थ्यांना ओळखपत्रच मिळाले नसतानाही परीक्षा घेण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..विद्यापीठ परीक्षांना यंदा बराच उशीर झाला. विभागाकडून सध्या पहिल्या टप्प्यातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत. एक ते दोन दिवसात दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात येणार आहे..अद्यापही अनेक परीक्षांचे वेळापत्रक आलेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. दरम्यान विद्यापीठातील स्वायत्त दर्जा असलेल्या विभागांनी त्यांच्या प्रथम आणि तृतीय सत्राच्या परीक्षांची घोषणा केली. त्यानुसार ५ डिसेंबरपासून अनेक विभागांच्या परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली. मात्र, या परीक्षा सुरू करताना विद्यार्थ्यांना ओळखपत्रच मिळाले नाही. मात्र, वेळापत्रक दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे अनिवार्य असल्याने विभागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गातील बेंचवर बैठक क्रमांक लिहून त्यांची परीक्षा घेतली जाते आहे..विशेष म्हणजे, परीक्षा सुरू होण्याच्या पंधरा दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र मिळणे गरजेचे आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र न मिळताच त्यांच्या परीक्षा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांकडून प्राध्यापकांना विचारणा केली असता, त्यांनी दोन ते तीन दिवसात ओळखपत्र मिळेल तोपर्यंत अशाच पद्धतीने परीक्षा देण्यास सांगण्यात आले..विशेष म्हणजे, यंदा परीक्षेसाठी नव्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. कंत्राट मिळताच त्यांनी कामास सुरुवात केली. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षांचे टाईमटेबल बिघडले आहे. याबाबत प्रभारी परीक्षा नियंत्रक मनीष झोडापे यांचेशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, या प्रकाराने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे..Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?.हा प्रकार अतिशय धक्कादायक असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. ओळखपत्राशिवाय परीक्षा घेतल्यास ती अधिकृत परीक्षा ठरेल काय? हा मोठा प्रश्न आहे.-कृतल आकरे, विद्यार्थी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.