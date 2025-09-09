Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांवर उच्च न्यायालयाची गंभीर दखल

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या विधी महाविद्यालयात केवळ सहा कायमस्वरूपी प्राध्यापक असून तब्बल २६ शिक्षक हे तासिका तत्त्वावर (व्हिजिटिंग फॅकल्टी) कार्यरत असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात समोर आली. नियमित प्राध्यापकच नाही तर गुणवत्ता कशी राखाल, तसेच तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक करताना गुणवत्तेच्या दृष्टीने निकष काय असतात, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करीत एकंदर या विषयावर उचललेल्या पावलांवर माहिती सादर करण्याचे आदेश विदर्भातील विद्यापीठांना दिले..नागपूर विद्यापीठांतर्गत असलेल्या विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या प्रश्नावर अशोक करंदीकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सर्वच शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पूर्णकालिक प्राध्यापकांची संख्या मुळातच कमी आहे. यात नागपुरातील विधी महाविद्यालयाचीही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. येथे एक प्राचार्य व चार साहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा मंजूर करण्यात आल्या असून त्यातील एका साहाय्यक प्राध्यापकाचीही जागा रिक्त आहे..या तुलनेत २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात येथे तासिका तत्त्वावर काम करणारे तब्बल ५७ अध्यापक कार्यरत होते. पुढे २०२१-२२ मध्ये येथे सहा पूर्णवेळ कंत्राटी अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली असून सध्या तासिका तत्त्वावर काम करणारे ३८ अध्यापक येथे व्हिजिटिंग फॅकल्टीच्या नावाखाली शिकवीत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे..न्यायालयाने गेल्या सुनावणी दरम्यान उर्वरित महाविद्यालयातील स्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज नागपूर विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या विधी महाविद्यालयात केवळ सहा कायमस्वरूपी प्राध्यापक असल्याची माहिती समोर आली. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केवळ नागपूरच नव्हे तर अमरावती येथील संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला आदेश देत विधी महाविद्यालयातील भरतीबाबत दोन आठवड्यांमध्ये माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले..आजवर पत्रव्यवहार काय केला?विधी महाविद्यालयातील २००७ पासूनची ही धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने गंभीर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. वर्धा मार्गावरील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा दर्जा बघा, एकीकडे शिक्षणाची स्थिती अशी असल्यास विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी बाहेरील जगाशी स्पर्धा कशी करणार, असा प्रश्न देखील न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, या जागा भरण्यासाठी किंवा त्या वाढविण्यासाठी विद्यापीठाने शासनासोबत काय पत्रव्यवहार केला, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश विदर्भातील विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.