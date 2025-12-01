Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाला अखेर पहिल्या महिला कुलगुरू; डॉ. मनाली क्षीरसागर यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती; ऐतिहासिक निर्णय!

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला कुलगुरू होण्याचा मान यशवंतराव चव्हाण अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या तांत्रिक संचालक तथा सल्लागार डॉ. मनाली क्षीरसागर यांनी मिळवला आहे. महाराष्ट्राचे अंतरिम राज्यपाल तथा गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी रविवारी (३० नोव्हेंबर) घेतलेल्या अंतिम मुलाखतीनंतर त्यांची निवड केली. सायंकाळी राजभवनाकडून विद्यापीठाला अधिकृत मेल पाठवून नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली..गेल्या दीड वर्षांपासून कुलगुरूपद प्रभारी कुलगुरूंवर होते. तीन महिन्यांपूर्वी नव्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. २६ उमेदवारांच्या प्राथमिक फेऱ्यानंतर अंतिम पाच जणांची यादी तयार झाली होती. त्यात दत्ता मेघे संस्थेतील तांत्रिक विभागाच्या संचालक डॉ. मनाली क्षिरसागर, निवृत्त प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावार, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावतीच्या डॉ. स्मिता देशमुख, छत्रपती संभाजी नगरचे डॉ. प्रशांत पाटील आणि आयआयटी रुरकीचे डॉ. कोल्हे यांचा समावेश होता. त्यात डॉ. मनाली क्षीरसागर यांच्या नावाला अंतिम मंजूरी देण्यात आली. आज सायंकाळी त्यांच्या नावाचा मेल राजभवनातून विद्यापीठात पाठविण्यात आला. नागपूर विद्यापीठाच्या शतकाहून अधिक वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच महिला कुलगुरू मिळाल्याने विद्यापीठ परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. .Kolhapur Shivaji University: पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप, अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी महाविद्यालयांचा प्रस्ताव .डॉ. मनाली क्षीरसागर यांच्या रूपाने विदर्भाच्या शिक्षण क्षेत्राला नवे नेतृत्व मिळाले असून, लवकरच त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. शंभर वर्षात प्रथमच महिला कुलगुरू होण्याचा मान नागपूर विद्यापीला शंभर वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, या दरम्यान एकही महिला कुलगुरूपदी विराजमान झालेल्या नाहीत. मात्र, यंदा नागपूर विद्यापीठाला महिला कुलगुरू मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. त्यानुसार, डॉ. मनाली क्षीरसागर यांच्या निवडीने विद्यापीठाला पहिल्या महिला कुलगुरू होण्याचा मान पटकाविला आहे. कोण आहेत डॉ. मनाली क्षीरसागर ? डॉ मनाली क्षीरसागर यशवंतराव चव्हाण अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे संचालिका (तांत्रिक) व सल्लागार पदावर कार्यरत आहेत. .१९९२ साली ‘कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी’ या विषयात यशवंतराव चव्हाण अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी घेतल्यावर त्यांनी याच अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून २००१ साली कॉम्प्युटर सायन्स ॲण्ड इंजिनिअरींगची पदव्युत्तर पदवी मिळविली. त्यानंतर २००९ साली त्यांनी अलाहाबाद अग्रीकल्चरल इन्स्टिट्यूटमधून पीएचडी पदवी मिळविली. २०१३ साली दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज येथून ‘फायनान्स ॲण्ड मार्केटींग’ पदव्युत्तर पदवी घेतली. राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या म्हणूनही त्यांनी काम केले.याशिवाय दत्ता मेघे पॉलिटेक्निक येथे प्रभारी प्राचार्य म्हणून त्यांनी काम बघीतले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या नेतृत्वात महाविद्यालयाने भरारी घेतली होती. त्यामुळे संस्थेच्या विविध महाविद्यालयात त्याविविध महत्वाच्या पदावरही कार्यरत होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.