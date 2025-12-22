Nagpur News: विभागनिहाय जाहिरात का काढता येत नाही? प्राध्यापक भरतीसाठी नागपूर विद्यापीठाकडून मागितले स्पष्टीकरण

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयामध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी विभागनिहाय जाहिरात का काढता येत नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला..तसेच, न्यायालयाने विद्यापीठाला रिक्त पदांच्या भरतीशी संबंधित जाहिरातीच्या नियमांवरही उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. नागपूरसह विदर्भातील विधी महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याने अशोक करंदीकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या अभावाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आधीपासून मान्य असलेली पदे भरण्यासाठी सरकारची मान्यता कशाला हवी, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला..तसेच, न्यायालयाने विद्यापीठाला विधी महाविद्यालयाच्या मंजूर पदांची संख्या आणि कंत्राटी प्राध्यापकांची संख्या याबाबत पुन्हा एकदा उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. विविध विभागांमध्ये प्राध्यापकांची एकूण ९२ रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती, अशी माहिती विद्यापीठातर्फे न्यायालयाला देण्यात आला..त्यावेळी लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एलआयटी) हे विद्यापीठाचाच एक भाग होते. परंतु, नंतर त्याला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्याने भरती प्रक्रिया प्रलंबित राहिली. विद्यापीठानुसार, विविध विभागांच्या रिक्त पदांसाठी केवळ एकच संयुक्त जाहिरात काढण्याची मान्यता देण्यात आली होती..Maharashtra Education : प्राध्यापक भरतीचा गुंता अखेर सुटला; आता ‘६०+४०’चे सूत्र निश्चित!.याशिवाय, राज्य शासनाने २०१५ मध्ये पदे भरण्यावर घातलेली बंदी आणि नंतर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केवळ ८० टक्के स्वीकृत पदेच भरण्याची परवानगी देणे, हेही भरती प्रक्रियेतील विलंबाचे मुख्य कारण आहे. विद्यापीठाच्या या उत्तरावर न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांसाठी विभागनिहाय जाहिरात का काढता येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत स्पष्टीकरण मागितले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. संदीप तिवारी यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.