नागपूर

Nagpur News: विभागनिहाय जाहिरात का काढता येत नाही? प्राध्यापक भरतीसाठी नागपूर विद्यापीठाकडून मागितले स्पष्टीकरण

Professor Recruitment High Court: नागपूर विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीसाठी विभागनिहाय जाहिरात का काढता येत नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. भरती प्रक्रियेतील विलंबावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयामध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी विभागनिहाय जाहिरात का काढता येत नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला.

Nagpur
Court
professor
University
law

