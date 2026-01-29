Nagpur University Exam: विद्यापीठाच्या निकाल प्रक्रियेती ल विलंबामुळे विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे यंदा परीक्षेला दीड महिना उशीराने सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर निकाल लवकरात लवकर लावणे अपेक्षित होते. असे असतानाही अद्याप एकाही निकालाची घोषणा झाली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे एकवेळ सुपरफास्ट निकाल देणाऱ्या विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाची गती एकदा पुन्हा मंदावली आहे..विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षांना यंदा डिसेंबर उजाडला. पहिल्या टप्प्यात अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या तर दुसऱ्या टप्प्यात नियमित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत. यातील अनेक परीक्षा होऊन किमान चाळीस दिवसांचा कालावधी झाला आहे. नियमानुसार, चाळीस दिवसाच्या आत निकाल लावणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप विद्यापीठाकडून एकाही निकालाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. .विशेष म्हणजे, विद्यापीठाने यंदा नव्या कंपनीच्या हातात परीक्षेची जबाबदारी देण्यात आली. दहा दिवसात कंपनी संपूर्ण काम सुरळीत करेल असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, आता काम सांभाळून कंपनीला अडीच महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी झालेला आहे. मात्र, परीक्षेचा घोळ कायम आहेत. त्यात घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल लावण्यात विभागाला यश आलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी चिंतेत सापडले आहेत. यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर आणि परीक्षा नियंत्रक मनिष झोडपे यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..Nagpur News: हिवाळी परीक्षा नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून! नव्या कंपनीकडे कारभार; अधिकृत वेळापत्रक दहा दिवसांनी.दुसऱ्या परीक्षेलाही होणार उशीरहिवाळी परीक्षेला यंदा जवळपास अडीच महिन्यांचा उशीर झालेला आहे. या परीक्षा जवळपास फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान संपण्याची शक्यता आहे. असे असताना उन्हाळी परीक्षांनाही उशीर होणार असून त्या पावसाळ्यात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.दीक्षान्त झाल्यावरही पदवी मिळेनाविद्यापीठाचा ११३ व्या दीक्षान्त समारंभाचे आयोजन ९ जानेवारीला करण्यात आले होते. त्याला आता वीस दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, अद्यापही विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात पदवी मिळालेल्या नसल्याची माहिती काही प्राचार्यांनी दिली. त्यामुळे विद्यार्थी पदव्यांपासून वंचित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेशी संबंधित अनेक समस्या आहेत. निकाल आणि परीक्षेतील घोळाची अनेक प्रकरणे आहेत. यासंदर्भात अधिसभेच्या बैठकीत प्रश्नांची विचारणा केली. मात्र, प्रशासन त्यावर उपाययोजना करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी चिंतेत सापडला आहे.ॲड. मनमोहन वाजपेयी, अधिसभा सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.