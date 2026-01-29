नागपूर

Nagpur University Exam: विद्यापीठाच्या निकाल प्रक्रियेती ल विलंबामुळे विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली

Nagpur university delayed exam results winter session : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षांचे निकाल अद्याप जाहीर नाहीत; विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता; निकाल, दीक्षान्त पदवी विलंब आणि परीक्षा घोळ यामुळे विद्यार्थी त्रस्त आहेत, प्रशासनाकडून उपाययोजना नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे यंदा परीक्षेला दीड महिना उशीराने सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर निकाल लवकरात लवकर लावणे अपेक्षित होते. असे असतानाही अद्याप एकाही निकालाची घोषणा झाली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे एकवेळ सुपरफास्ट निकाल देणाऱ्या विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाची गती एकदा पुन्हा मंदावली आहे.

