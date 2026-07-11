नागपूर: यूएसडीटी (युएसडीटी) आणि क्रिप्टोकरन्सी स्वस्तात देण्याचे आमिष दाखवून नागपुरातील एका व्यक्तीची १७ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील तरुणाला गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनच्या पथकाने अटक केली. न्यायालयाने आरोपीला १३ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..जाऊन पोलाब पार्थ सरकार (वय २३, रा. मलिक पारा, नरसिंग धाम रोड, आसनसोल, पश्चिम बंगाल) असे आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहित गणेश जाघरे (वय ३२, रा. टिमकी) याला ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सायबर चोरट्याने संपर्क साधून त्यांना क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखविले. .POCSO Case Mumbai : मनोजरंन विश्वात खळबळ ! अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ, मुंबईत प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला अटक.त्यासाठी त्याने स्वस्तात क्रिप्टो करन्सी देण्याचेही आमिष दाखविले. त्यातून सुरुवातीला त्यांनी मित्र अर्श यांच्या माध्यमातून १५ दिवस पैसे पाठवून क्रिप्टो करन्सी खरेदी केली. त्यानंतर त्याने स्वतः थेट पोलाब याच्याकडून थेट क्रिप्टो खरेदी करण्यास सांगितले. त्यातून त्यांनी १७ लाख ३२ हजार ६१२ रुपयांची यूएसडीटी क्रिप्टो करन्सी खरेदी करण्यासाठी पैसे पाठविले. मात्र, त्याने करन्सी पाठविलीच नाही. यावरून त्यांनी तहसील पोलिसांकडे गुन्हा दाखल केला..Akkalkot Bridge : पुलाची रुंदी 5.5 ऐवजी 9 मीटर करा! चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गावर अपघाताचा धोका? अक्कलकोटच्या मुगळी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव.प्रकरणाचा समांतर तपास करून गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनचे पोलिस निरीक्षक अतुल मोहनकर, उपनिरीक्षक मधुकर काथोके, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक संतोष ठाकूर, हवालदार विजय श्रीवास, मनोज नवरे, शिपाई दीपक लाखडे, दीपक दासलवार, जितेश रेड्डी, सहदेव चिखले, चंद्रकांत डेलाटे, विशाल रोकडे आणि प्रमोद देशभ्रतार यांच्या पथकाने पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे जाऊन पोलाब पार्थ सरकार याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्याला नागपुरात आणून न्यायालयात हजर केले असता १३ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर करण्यात आली. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.