नागपूर

Nagpur: क्रिप्टोकरन्सीच्या नावावर फसवणूक; आरोपीला पश्‍चिम बंगालमधून अटक; १३ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी

Nagpur Man Duped in USDT Cryptocurrency Scam: नागपुरातील व्यक्तीची यूएसडीटी आणि क्रिप्टोकरन्सी स्वस्तात देण्याचे आमिष दाखवून १७.३२ लाखांची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील आरोपीला गुन्हे शाखेने अटक केली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: यूएसडीटी (युएसडीटी) आणि क्रिप्टोकरन्सी स्वस्तात देण्याचे आमिष दाखवून नागपुरातील एका व्यक्तीची १७ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील तरुणाला गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनच्या पथकाने अटक केली. न्यायालयाने आरोपीला १३ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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