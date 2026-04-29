Nagpur News: वाहनांचा धूर ठरतोय जीवघेणा;उपराजधानी वाहनांच्या ४७ टक्के प्रदूषणाने होरपळतेय

नागपूर: उपराजधानीची हवा दूषित होण्यामागे वाहनांचे मोठे योगदान आहे. शहरातील एकूण प्रदूषणापैकी सुमारे ४७ टक्के प्रदूषण वाहनांमधून होत असल्याचे संशोधनातून उघडकीस आले आहे. यामध्ये जड वाहने, शासकीय वाहने, पर्यटन वाहनासह खासगी वाहनांचा समावेश असल्याचाही उल्लेख त्यामध्ये करण्यात आला आहे..राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) यांच्या आकडेवारीनुसार वाहनांमधून सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असलेल्या भागांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाणही अधिक आढळते..शहरातील अधिक रहदारी असलेल्या गणेशपेठ चौक, सीताबर्डी, छत्रपती चौक, रामनगर, इतवारी, सदर, सक्करदरा, ग्रेट नाग रोड, ऑरेंज सिटी रुग्णालय चौक, गांधीबाग, एअरपोर्ट चौक आणि महाल हे भाग प्रदूषणाचे हॉट स्पॉट ठरले आहेत. या ठिकाणी वाहनांची सतत ये-जा असण्यासह वाहतूक कोंडीही मोठ्या प्रमाणात होते.याशिवाय वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे रस्त्यावरची धूळ उडून त्यातून पीएम १० चे कण हवेत मिसळतात आणि त्यामुळेही प्रदूषण वाढते. त्यामुळे रस्त्यावर प्रवास करताना मास्कचा वापर करणे महत्त्वाचे ठरते..शहरातील लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या समाननीरीच्या अहवालानुसार शहरातील लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या जवळपास सारखीच झाली असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सध्या शहराची लोकसंख्या अंदाजे ३२ लाख इतकी आहे, तर शहरात आतापर्यंत ३१.२६ लाख वाहनांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात लोकसंख्येइतकीच वाहनांची संख्या आहे, असे नीरीच्या संशोधकांनी केलेल्या अहवालातून उघड झाले. मागील १० महिन्यांत शहरात सुमारे १.४५ लाख नव्या वाहनांची नोंदणी झाली. मागील ६ वर्षांत एकूण ७.५३ लाख नवीन वाहनांची नोंदणी झाली आहे. वाहनांची वाढती संख्या शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वायू प्रदूषण वाढण्याचे एक मोठे कारण ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..दिवसभरात असे होते प्रदूषणवेळ वाहतुकीची स्थिती पीएम २.५ची पातळी हवेचा दर्जापहाटे ४-६ अत्यंत कमी वाहतूक २५-३५ चांगलासकाळी ९-११ ऑफिस, शाळा गर्दी ९०-११० खराबदुपारी १-४ मध्यम वाहतूक ४५-६० मध्यमसायंकाळी ६-९ घर परतणाऱ्यांची गर्दी १००-१२०हून अधिक खराबरात्री १०-१२ अवजड वाहने ७०-८५ मध्यम.असे होऊ शकेल प्रदूषण कमीसार्वजनिक वाहतूक सुविधा अधिक सक्षम करावीशासनाने नागरिकांच्या अपेक्षा जाणून घ्याव्यातइलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी आणि हायब्रीड वाहनांना चालना द्यावी१५ वर्षे जुनी सार्वजनिक वाहने सेवेतून कमी करावीतजुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन घेतल्यास नोंदणी शुल्कात अधिक सवलत द्यावीनागरिकांनी स्वतःच्या वाहनाची प्रतिष्ठा सोडून सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावासक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करावी.