नागपूर

Nagpur: वाघाला पकडण्यासाठी दोघांचा थेट पिंजऱ्यात मुक्काम; कुही जवळील वेलतूरच्या जंगलात रंगला थरार

Forest Team Uses Unique Strategy to Capture Tiger: नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील वेलतूर जंगलात नरभक्षक वाघाला पकडण्यासाठी वनविभागाने अभूतपूर्व धाडस दाखवले.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: जंगलात हळूहळू दिवस मावळू लागला होता. वेळ कमी होता आणि समोर होते मानवी बळी घेणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्याचे आव्हान. पारंपारिक पद्धतीने मचान बांधायला वेळ नव्हता. अशावेळी वनविभागाच्या इतिहासात कधीही न घडलेला धाडसी निर्णय घेतला गेला. तो होता वाघाला चकवण्यासाठी स्वतःच पिंजऱ्यात कैद होण्याचा आणि तो यशस्वी झाला. वेलतूरच्या जंगलात हा थरारक प्रकार घडला.

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