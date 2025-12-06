नागपूर

Nagpur Temperature Drop: नागपुरात थंडीची लाट! तापमान १०.८ अंशांवर; नागरिकांना हुडहुडी

Vidarbha Cold Wave: नागपूरसह विदर्भातील अनेक भागांत थंडीची लाट पुन्हा येऊन तापमान घटले आहे. दिवसाही हवेत गारवा जाणवतो असून नागपूरचा पारा १०.८ अंशावर स्थिरावला आहे.
Nagpur Temperature Drop

Nagpur Temperature Drop

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरातील तापमानामध्ये दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हुडहुडी वाढली असून, शुक्रवारी (ता.५) शहरात तापमानाचा पारा १०.८ अंशापर्यंत घसरला.

