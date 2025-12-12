Winter Session: नागपुरी सावजी जेवणावर खवैय्यांच्या उड्या; विधिमंडळ परिसरातील बचतगटांच्या स्टॉलवर गर्दी

नागपूर : अधिवेशनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून नेते, अधिकारी, कर्मचारी आले आहेत. त्या-त्या पक्षांच्या कार्यालयात नेते, आमदार, पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी जेवणाची सोय करण्यात आली आहे. असे असतानाही विधान भवन परिसरात असलेल्या खाद्य पदार्थांच्या स्टॉलवर खवैय्यांची गर्दी होताना दिसते. इथल्या सावजी जेवणाला विदर्भाबाहेरून आलेल्या मंडळींची पसंती मिळत असल्याचे दिसते..परिसरामध्ये खाद्यपदार्थांचे जवळपास सात-आठ स्टॉल आहेत. महिला बचत गटांचेही येथे स्टॉल आहेत. या स्टॉलवर पोहे, उपमा, साबुदाणा वडे अशा नाश्त्याच्या पदार्थांसह चहा, कॉफी, बिस्किटे मिळतात..त्याचबरोबर येथे शाकाहारी व मांसाहारी जेवणही मिळते. खास नागपुरी सावजी जेवणावर खवैय्यांच्या उड्या पडत आहेत. मांसाहारी जेवणामध्ये अंडा करी, अंडा भुर्जी, मटणथाळी, चिकनथाळी आदी पदार्थ उपलब्ध आहेत. शाकाहारी जेवणामध्ये झुणका, बेसन, वांगे-बटाट्याची भाजी, वांग्याचे भरीत, आलू-मेथी, दाल तडका आदी पदार्थ मिळतात. या सगळ्यांत सर्वाधिक पसंती भाकरी आणि सावजी चवीला आहे..कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेले नेते मुद्दाम या स्टॉलवर जेवणासाठी येत आहेत. मंत्री संजीव शिरसाट, आमदार तानाजी सावंत, रोहित पवार यांच्यासह अनेकजण गेल्या तीन दिवसांत आमच्या येथे जेवायला आल्याचे भारती गायधने व रंजना मेश्राम यांनी सांगितले. ‘‘गेल्या पाच वर्षांपासून अधिवेशन काळात आम्ही बचतगटाच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थांचा स्टॉल लावतो. साधारण १५-२० महिलांना त्यानिमित्ताने रोजगार मिळतो. येथील पदार्थांना ग्राहकांची नेहमीच पसंती मिळते, असे गायधने यांनी सांगितले..Winter Session : अधिवेशन आठवडाभराचे; ‘विदर्भ’ झाला नाराज.पक्ष कार्यालयातही जेवण उपलब्ध असते. मात्र, मी गाव-खेड्यातला माणूस आहे. मला जेवणात भाकरीच आवडते. कालही मी या स्टॉलवर बेसन-भाकरी असेच जेवण केले. जेवणात भाकरी खाल्ल्याने समाधान मिळते व पोटही भरते.- बाबूराव कदम -कोहळीकर, आमदार, हदगाव (जि. नांदेड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.