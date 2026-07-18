नागपूर

Nagpur News: नागपूर-विजयवाडा एक्सप्रेस-वे २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार; देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा नवा कॉरिडॉर साकारणार

Nagpur-Vijayawada Expressway to be Completed by 2027: भारतमाला योजनेतील हा महामार्ग लॉजिस्टिक खर्च कमी करणार, औद्योगिक विकासाला चालना देणार आणि महाराष्ट्र, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशला अधिक वेगवान जोडणी देणार आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या ५७७ किलोमीटर लांबीच्या ‘नागपूर-विजयवाडा एक्सप्रेस-वे’च्या कामाला वेग आला आहे. सुमारे १५ हजार कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच आढावा घेतला. २०२७ पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

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Highway development in Maharashtra