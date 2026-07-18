Nagpur News: नागपूर-विजयवाडा एक्सप्रेस-वे २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार; देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा नवा कॉरिडॉर साकारणार

नागपूर: भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या ५७७ किलोमीटर लांबीच्या ‘नागपूर-विजयवाडा एक्सप्रेस-वे’च्या कामाला वेग आला आहे. सुमारे १५ हजार कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच आढावा घेतला. २०२७ पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशला जोडणारा हा चारपदरी महामार्ग देशाच्या मध्य आणि दक्षिण भागातील औद्योगिक विकासाला गती देत लॉजिस्टिक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरणार आहे. ‘भारतमाला परियोजने’अंतर्गत साकारणारा हा महामार्ग मालवाहतुकीतील अडथळे दूर करून देशाच्या परिवहन नेटवर्कला एक नवी आणि आधुनिक दिशा देणार आहे..Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ; उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... आंदोलनकर्त्यांची धरपकड.या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे १४ हजार ते १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गामुळे नागपूरच्या ‘लॉजिस्टिक हब’ला विजयवाडाच्या ‘वाणिज्यिक केंद्रा’शी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. परिणामी, लॉजिस्टिक क्षेत्राचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि बंदरांपर्यंतचे अंतर कमी झाल्याने व्यापारी वर्गाला मोठा फायदा होईल..सध्या तेलंगणा भागात या प्रकल्पाचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. आधुनिक अभियांत्रिकीचा वापर करून तयार केल्या जाणाऱ्या या एक्सप्रेस-वेवर वाहनांचा वेग आणि प्रवाशांची सुरक्षा या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे प्रवास वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत होईल. मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना नवीन औद्योगिक क्लस्टर आणि लॉजिस्टिक पार्क विकसित होणार असल्याने लाखो तरुणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूरसह तेलंगणातील शेतीमाल आणि नाशवंत वस्तू दक्षिण भारतातील बाजारपेठांमध्ये जलद गतीने पोहोचवणे शक्य होणार आहे..Sonam Wangchuk Indira Gandhi : सोनम वांगचुक यांच्या वडिलांचं उपोषण अन् इंदिरा गांधींची लेहला धाव; १९८४ मधील तो ऐतिहासिक प्रसंग काय होता?.वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक म्हणजेच ‘ग्रीन एक्सप्रेस-वे’ म्हणून विकसित केला जात आहे. वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्वच नियमांचे पालन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग खंडित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार हे. या मार्गावर विशेष ‘अंडरपास’ आणि ‘ओव्हरपास’ उभारले जात आहेत. भूमिअधिग्रहण आणि पर्यावरणीय मंजुऱ्यांचे अडथळे प्रशासकीय समन्वयातून दूर करण्यात आले. २०२७ पर्यंत हा महामार्ग पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.