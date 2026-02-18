नागपुरात १२वीच्या विद्यार्थीनीनं संपवलं जीवन, फिजिक्सचा पेपर देऊन घरी आली अन्...

नागपूर : वाडी परिसरात एका १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची घटना उघडकीस आली. निकिता बनसोड (खाडगाव रोड, वाडी) असे या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. ती बारावीची विद्यार्थिनी होती. तिच्या मृत्यूनंतर परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, निकिता ही बारावीत शिकत होती. १६ फेब्रुवारी रोजी तिचा भौतिकशास्त्राचा पेपर होता. दुपारी ३.३० च्या सुमारास ती पेपर देऊन घरी परतली. त्यावेळी घरात कोणीही नव्हते. सायंकाळी ७ वाजता तिचा भाऊ आदित्य घरी आला, तेव्हा निकिता सामान्य दिसत होती. थोडा वेळ गप्पा मारल्यानंतर आदित्य आईला आणण्यासाठी घराबाहेर गेला..'तिनं' जीवन संपवलं नव्हतंच तर...! घरात कुणी नसताना गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तरुणी दिसली; पण तपासात वेगळंच सत्य समोर, काय घडलं?.खोलीचा दरवाजा उघडला अन्...काही वेळाने आदित्य आईला घेऊन घरी परतला. त्यांनी निकिताच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावला, मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. संशय आल्याने दरवाजा उघडून पाहिले असता निकिता खिडकीच्या ग्रीलला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास लावलेल्या अवस्थेत आढळली. कुटुंबीयांनी तातडीने तिला खाली उतरवून नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नेले. मात्र, तपासणीअंती डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले..Crime: बोटं कापली, नाक गायब, शरीरावर अनेक वार अन्... १२ वीच्या विद्यार्थिनीला क्रूरपणे संपवलं, घरातील व्यक्तीवरच संशय.याप्रकरणी आता वाडी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. तसेच तिने टोकाचं पाऊल का उचललं? ती तणावात होती का? याचा शोध घेतला जातो आहे. तिच्या कुटुंबियांचा जबाब नोंदवण्यात आला असन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.