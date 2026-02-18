नागपूर

नागपुरात १२वीच्या विद्यार्थीनीनं संपवलं जीवन, फिजिक्सचा पेपर देऊन घरी आली अन्...

Class 12 Student Found Dead in Wadi : निकिता बनसोड (खाडगाव रोड, वाडी) असे या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. ती बारावीची विद्यार्थिनी होती. तिच्या मृत्यूनंतर परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
नागपूर : वाडी परिसरात एका १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची घटना उघडकीस आली. निकिता बनसोड (खाडगाव रोड, वाडी) असे या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. ती बारावीची विद्यार्थिनी होती. तिच्या मृत्यूनंतर परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

Nagpur

