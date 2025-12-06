नागपूर

Nagpur Winter Session: हिवाळी अधिवेशनात ११ विधेयक होणार सादर; सोमवारपासून नागपुरात अधिवेशन

Winter Session in Nagpur Set to Begin on December 8: नागपूरमध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ११ विधेयक सादर होणार असून तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सचिवालय नागपुरात दाखल झाल्याने सिव्हिल लाईन्ससह संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणात कामे वेगाने पूर्ण होत आहेत.
Nagpur Winter Session

Nagpur Winter Session

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ८ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. यासाठी मुंबईहून संपूर्ण सचिवालय नागपुरात डेरेदाखल झाले असून, अधिवेशनाशी संबंधित कामेही अंतिम टप्प्यात आली आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात ११ विधेयक सादर होणार आहेत. यापैकी सहा अध्यादेश तर पाच नवीन विधेयक राहणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
Infrastructure
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com