Nagpur Winter Session: मोर्चेकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; निवारागृह उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य

Bombay High Court’s Nagpur bench: हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुरात मोर्चेकऱ्यांना थंडीमुळे होणाऱ्या हालअपेष्टांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. निवारा उपलब्ध करणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुरात मोर्चेकऱ्यांचे कडाक्याच्या थंडीमुळे हाल होत असल्याने याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. यावर जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश देत मोर्चेकऱ्यांसाठी त्वरित तात्पूर्ती उपाययोजना आखण्याचे आदेश दिले.

