Nagpur Winter Session: मोर्चेकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; निवारागृह उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुरात मोर्चेकऱ्यांचे कडाक्याच्या थंडीमुळे हाल होत असल्याने याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. यावर जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश देत मोर्चेकऱ्यांसाठी त्वरित तात्पूर्ती उपाययोजना आखण्याचे आदेश दिले..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या नोंदीनुसार, नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विदर्भासह राज्याच्या विविध भागांतून ग्रामीण व दुर्गम भागातील लोक आपल्या मागण्यांसाठी १०० ते १००० पर्यंतच्या मोठ्या गटांत नागपुरात येतात..Marathi News Updates : मुख्यमंत्री यांनी पाली येथे लग्न समारंभाला हजेरी लावली.शांततापूर्ण निदर्शनांसाठी सरकारने विशेष स्थळे निश्चित केली आहेत. परंतु, अनेक मोर्चेकऱ्यांना रात्रभर उघड्यावर राहणे भाग पडते. सध्या थंडीत तापमान ८ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत घसरले असून हवामान खात्याच्या अहवालानुसार विदर्भामध्ये कडक थंडीची लाट आहे. परिणामी थंडीचा मोर्चेकऱ्यांचा जिवाला धोका आहे. निवारा हा जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा (कलम २१) अविभाज्य भाग आहे..कोणताही नागरिकाने उघड्यावर थंडीत रात्र काढू नये, ही शासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु, आंदोलकांना अस्थायी किंवा आपत्कालीन निवारा उपलब्ध न करून दिल्याने त्यांच्या जिवाला धोका आहे, असेही या नोंदीत नमूद आहे. न्यायालयाने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेत ही नोंद जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली. यावर पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली. या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अक्षय नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली..पुढील तीन दिवस निवारागृहउच्च न्यायालयाने मोर्चेकऱ्यांच्या होणाऱ्या गैरसोयीवर तातडीने उपाययोजना आखण्याचे आदेश दिले. हिवाळी अधिवेशनाच्या उरलेल्या तीन दिवसांत (१२, १३ आणि १४ डिसेंबर २०२५ रोजी) प्रदर्शन स्थळांवर येणाऱ्या सर्वांसाठी अस्थायी, आपत्कालीन निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश राज्य शासनाला दिले..देखरेखीसाठी त्रिसदस्यीय समितीमोर्चेकरी आणि आंदोलकांची योग्य सोय होत आहे किंवा नाही याची पाहणी व कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ॲड. अभिषेक भुईभार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. ही समिती या तीन दिवसांत सायंकाळी ४ ते ७ या वेळेत स्थळांना भेटी देऊन अधिकाऱ्यांकडून रस्त्यावर थांबलेल्या मोर्चेकऱ्यांना अस्थायी, आपत्कालीन निवारा गृहांबाबत योग्य सोय होत आहे की नाही, याची पाहणी करेल..Latest Marathi Breaking News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.'सकाळ' थेट मोर्चास्थळावरनागपुरात आलेल्या हजारो आंदोलकांची गैरसोय होत असल्याचे वृत्त शुक्रवारीच 'सकाळ'ने ठळकपणे प्रकाशित केले होते. थेट मोर्चा स्थळावरून केलेल्या या वार्तांकनातून मोर्चेकऱ्यांसाठी आंदोलनस्थळी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसल्याचे या बातमीत अधोरेखित केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नेताजी मार्केट हिंदी माध्यमिक शाळा, फुल मार्केट सीताबर्डी आणि आरबीजीजी हिंदी माध्यमिक शाळेत प्रशासनाने तडकाफडकी पाऊले उचलत आंोदलकांची व्यवस्था केली आहे. सायंकाळपासून प्रशासन तातडीने कामाला लागले व सुविधांसह साधने उपलब्ध करताना दिसले..