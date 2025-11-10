Nagpur Winter Session: हिवाळी अधिवेशनात ‘वाहनसंकट’! आचारसंहिता लागल्यास वाहनांची जुळवाजुळव ठरणार आव्हानात्मक

तुषार पिल्लेवाननागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे ८ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनासाठी सुमारे १२०० वर वाहनांची आवश्यकता भासणार आहे. दरवर्षीच वाहनांची तजवीज करताना प्रशासनाला घाम फुटतो. यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. याच काळात जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यास वाहनांची जुळवाजुळव करणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे..अधिवेशन काळात मंत्रालयीन अधिकारी, बांधकाम विभाग, पोलिस आणि विधिमंडळ सचिवालय यांच्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाहने तैनात केली जातात. गतवर्षी १ हजार १७५ वाहने वापरली गेली होती. अनेक विभागांकडून वाहनच देण्यात येत नसल्यामुळे वेळेवर मोठी तारांबळ उडते. गत काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता यंदा संबंधित विभागाने ४ हजार वाहनांची मागणी नागपूरसह अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या महसूल विभागाकडे केली आहे..२४ नोव्हेंबरपासून वाहने जमा करण्याच्या सूचना चारही महसूल विभागांना देण्यात आल्या आहेत. साधारणतः सत्राच्या पहिल्या दिवसापर्यंत शासकीय वाहने उपलब्ध होत असतात. परंतु, यंदा निवडणुकांची रेलचेल लक्षात घेता शासकीय वाहने उपलब्ध न झाल्यास ऐनवेळी खासगी वाहनांची जुळवाजुळव (अधिग्रहित) करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे राहणार असून, वाहनांवरील खर्चही तुलनेत वाढणार आहे..निवडणुकीला प्राधान्यक्रमसर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. पहिल्या टप्प्यात नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २ डिसेंबरला मतदान व ३ ला मतमोजणी होईल. यानंतर लगेच जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. जर अधिवेशन आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम एकावेळी आला तर निवडणुकीला प्राधान्य देण्यात येईल आणि अधिवेशनासाठी खासगी वाहनांची जुळवाजुळव करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे राहील..वाहनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रप्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार गतवर्षी राज्यात कुठल्याही निवडणुका नसताना नागपूर विभाग वगळता इतर तीन विभागांकडून प्रत्येकी सरासरी २१० ते २३५ इतकी वाहने उपलब्ध झाली होती. यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने आत्तापासूनच वाहन उपलब्ध करून देण्यासाठी चारही विभागांतील जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले असून पाठपुरावाही सुरू आहे..गतवर्षीच्याअधिवेशनातील आकडेवारीएकूण वापरलेली वाहने : ११७५शासकीय वाहने : ८१०खासगी वाहने : ३६५वाहनांचा प्रकारकार : ३४९जीप : ८०८ट्रक, टॅंकर व इतर : १८वाहनांवरील खर्चएकूण खर्च : २.६३ कोटीशासकीय वाहनांवर : ९७ लाखखासगी वाहनांवर : १.६५ कोटी.Yearly Horoscope: हे वर्ष तुम्हाला कसे जाणार..? नशिबाची दारं उघडणार की आणखी प्रतिक्षा..?.नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या महसूल विभागांना वाहन उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र दिले आहे. परंतु, अधिवेशन आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम ओव्हरलॅप झाल्यास शासकीय वाहनांना निवडणुकीत प्राधान्य राहील. अशावेळी खासगी वाहनांसाठी जुळवाजुळव करण्याची वेळ येईल. नागपूर विभागीय आयुक्त इतर आयुक्तांशी बोलून किमान गतवर्षाइतकी तरी वाहने उपलब्ध करून देण्याची सूचना करणार आहेत.- अविनाश हदगल, रोहयो सहआयुक्त आणि नोडल अधिकारी, अधिवेशन वाहनव्यवस्था..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.