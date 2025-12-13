Nagpur Winter Session : नोकऱ्या काढल्या, तरुण पेटले! अधिवेशनात सरकारची कोंडी! तरुणांचे चॉकलेट आंदोलन अन् लोटांगणाने नागपूर हादरलं

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण सहाय्य योजनेच्या प्रशिक्षणार्थी तरुणांनी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन केले. चार दिवसांपूर्वी या तरुणांनी यशवंत स्टेडियमबाहेर चॉकलेट वाटपाचे अनोखे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर आज दुसऱ्यांदा मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला पोलिसांनी रोखले आणि परिस्थिती चिघळली..अकरा महिन्यांनंतर नोकऱ्या काढून घेतल्या -या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील हजारो तरुणांना प्रशिक्षण देऊन नोकरीचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतू प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अकरा महिन्यांनंतर त्याच नोकऱ्या काढून घेण्यात आल्या. यामुळे संतप्त झालेल्या तरुणांनी गेल्या सहा दिवसांपासून सातत्याने आंदोलन सुरू ठेवले आहे. सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत ते अधिक आक्रमक झाले होते..Nagpur News: नापिकी, कर्ज आणि आर्थिक ताण; नरखेड तालुक्यात शेतकऱ्याने जीवन संपवले.लोटांगण घेऊन बाहेर पडण्याचा प्रयत्नआज सकाळी प्रशिक्षणार्थी तरुणांनी टेकडी रोडकडे मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी मागितली होती. पोलिसांनी मात्र ती नाकारली आणि यशवंत स्टेडियमच्या बाहेरच त्यांना थांबवले. परवानगी न मिळाल्याने संतापलेल्या आंदोलकांनी लोटांगण घेऊन बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवले आणि धक्काबुक्की करून थांबवण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी संपूर्ण आंदोलन आक्रमक स्वरूप धारण करून चिघळले..परिणाम राज्यभर भोगावे लागतीलअधिवेशन सुरू असतानाच स्टेडियमबाहेर झालेल्या या घटनेमुळे सरकारला पुन्हा एकदा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्यास त्याचे परिणाम राज्यभर भोगावे लागतील, असा इशारा विरोधी पक्षातील नेते सलील देशमुख यांनी दिला आहे..सरकारसाठी डोकेदुखीमुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण सहाय्य योजनेच्या लाभार्थी तरुणांचे हे आंदोलन आता सरकारसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. नोकरी गमावलेल्या तरुणांचा रोष कमी होईपर्यंत हे आंदोलन थांबण्याची शक्यता दिसत नाही..Nagpur Winter Session: मोर्चेकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; निवारागृह उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.