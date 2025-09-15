नागपूर

Nagpur Weather: नागपुरात रविवारी विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जना; पावसाऐवजी गडगडाटाने नागपूरकरांची निराशा

Nagpur News:तीन दिवसांपूर्वी विजांसह धो-धो बरसल्यानंतर रविवारी पुन्हा शहरात मेघगर्जना पाहायला मिळाल्या. मात्र यावेळी पाऊस कमी आणि गडगडाटच अधिक झाल्याने नागपूरकरांची काहीशी निराशा झाली.
नागपूर : तीन दिवसांपूर्वी विजांसह धो-धो बरसल्यानंतर रविवारी पुन्हा शहरात मेघगर्जना पाहायला मिळाल्या. मात्र यावेळी पाऊस कमी आणि गडगडाटच अधिक झाल्याने नागपूरकरांची काहीशी निराशा झाली. प्रादेशिक हवामान विभागाचा आणखी तीन-चार दिवस यलो अलर्ट असल्यामुळे पावसाळी वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.

