Nagpur Weather: नागपुरात रविवारी विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जना; पावसाऐवजी गडगडाटाने नागपूरकरांची निराशा

नागपूर : तीन दिवसांपूर्वी विजांसह धो-धो बरसल्यानंतर रविवारी पुन्हा शहरात मेघगर्जना पाहायला मिळाल्या. मात्र यावेळी पाऊस कमी आणि गडगडाटच अधिक झाल्याने नागपूरकरांची काहीशी निराशा झाली. प्रादेशिक हवामान विभागाचा आणखी तीन-चार दिवस यलो अलर्ट असल्यामुळे पावसाळी वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे..परतीचे वेध लागलेला मॉन्सून सध्या विदर्भात सक्रीय आहे. मात्र निरोप घेण्यापूर्वी विदर्भाला झोडपणार, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. हवामान विभागाचा यलो अलर्ट असल्यामुळे पावसाची शक्यता वाटत होती..दिवसभर ऊन तापल्यानंतर सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास अपेक्षेप्रमाणे आभाळ भरून आले. पाच-दहा मिनिटे जोरदार सरी बरसल्यानंतर काही काळ मेघगर्जना व भिती आणि कानठळ्या बसविणारा विजांचा कडकडाट झाला. मात्र यावेळी पावसाचा थेंबही पडला नाही..विदर्भात वाशीम (३२.६ मिमी), बुलडाणा (३२ मिमी), चंद्रपूर (२५ मिमी), अकोला (१९ मिमी) आणि गडचिरोली (१४.४ मिमी) पावसाची नोंद करण्यात आली. हवामान विभागाचा नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पुढील तीन-चार दिवस यलो अलर्ट आहे..Pune Dam Storage : पुणेकरांनो सावधान! खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढण्याची शक्यता, कोणत्या परिसरात जाण्यास मनाई? .त्यामुळे या आठवड्यात दणकेबाज पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यानंतर हळूहळू पावसाचा जोर कमी होणार आहे. सध्या मध्य भारतावर कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने पावसाळी वातावरण आहे..